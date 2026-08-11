Aluman ya factura el 55% fuera de España y se prepara para el futuro

El presidente ejecutivo de Aluman, Manuel Ángel Pose (segundo por la izquierda) realiza una visita a la sede central junto a miembros de la Xunta Cedida

El informe anual de Aluman, empresa con sede en el polígono de Sabón (Arteixo), revela dos importantes aspectos claves de su negocio. Más de la mitad de su facturación procede de fuera de España y ya piensa en el futuro.

La directora general, Rosa Carril, explica, en este documento, que 2025 fue un año “especialmente sólido” y que se ha continuado preparando la “estructura” de la compañía “para el desarrollo del Plan 2030”, con el que busca consolidar el negocio.

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“Hemos reforzado capacidades operativas, incorporado nuevas tecnologías y avanzado en la digitalización de nuestros procesos, siempre con un objetivo claro: crecer manteniendo el control, la calidad y la cercanía que nos caracterizan”, señala.

Además, destaca que Aluman ha seguido avanzando en su hoja de ruta de “eficiencia de ingeniería y optimización industrial”, ampliando la “capacidad productiva y adaptando” las futuras “instalaciones de Morás como nodo logístico estratégico” para afrontar los retos de los próximos años.

Modernización

Como parte de esta estrategia, el año pasado incorporó “una máquina de corte láser de última generación” que permite “un proceso completamente automatizado”, desde la carga de las chapas hasta la clasificación final de las piezas terminadas, optimizando “tiempos, precisión y seguridad”, según detalla la memoria anual.

Esta firma especializada en los trabajos con aluminio también puso en marcha un centro de corte y mecanizado de cinco ejes, especializado “en el procesado de cerámica y piedra”. “Esta línea permite ejecutar cortes complejos con alta precisión e importar directamente modelos tridimensionales desde software de diseño como Solidworks, mejorando la integración entre ingeniería y fabricación”, afirma.

La compañía indica que este tipo de inversiones para renovar la maquinaria fortalecen su “capacidad industrial”, elevan “los estándares de calidad” de sus procesos.

La empresa destaca que en 2025 participó en obras como la rehabilitación del edificio Castellana 66, en Madrid, o el Hospital Universitario Mohammed VI, en Rabat, que integran “soluciones orientadas” tanto a “la generación eficiente de energía en los edificios como a la reducción de sus emisiones de CO2”, según afirma el informe anual.

Expansión internacional

El informe anual señala que Aluman ha consolidado “su negocio en diferentes regiones”, en donde, a través de las oficinas locales, se gestionan las relaciones comerciales y los proyectos de los países en los que estamos presentes. Su sede central están en el polígono de Sabón (Arteixo) y cuenta con filiales en Reino Unido, Marruecos, Oriente Medio, Argentina, Colombia, Panamá y Estados Unidos.

La empresa está presente en un total de 33 países, con un 55% de facturación procedente de fuera de España, según afirma la memoria anual. De la facturación total, casi un 89% ha sido realizada en Europa, Oriente Medio y África.