A la carrera por las últimas gafas para ver el eclipse en A Coruña: ¿dónde hacerse con unas?

Un hombre prueba unas gafas certificadas de la óptica Sánchez Rubal para ver el eclipse Quintana

Pese a haber tenido tiempo de sobra, no hay nada más típico que dejar las cosas para última hora. Y esta costumbre está haciendo que muchos coruñeses vayan este martes de negocio en negocio tratando de hacerse con unas gafas para ver el eclipse de Sol de este miércoles.

Ya sean ópticas, farmacias o establecimientos comerciales, la escasez de gafas homologadas a 24 horas del fenómeno en un hecho constatado tanto en A Coruña como en el área metropolitana. "En las dos farmacias que hay cerca de mi casa, en O Burgo, un día recibieron 200 unidades y, antes de ayer, otras 100. En dos horas se vendieron todas y dijeron que ya no suministraban más", relata César, un hombre que este martes trataba de hacerse con el preciado objeto.

En A Coruña hay varias farmacias, según explican desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que todavía tienen gafas disponibles, aunque a cada hora que pasa las unidades descienden. Las ópticas Sánchez Rubal, según anunciaron en sus redes sociales, todavía disponen de algunas, mismo caso que en Puerto Libre, en el número 13 de Alfonso VII.

Durante la mañana de este martes también se agotaron las lentes que se repartían de forma gratuita en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt). Además, para sorpresa de quienes este martes se cruzaron con el personal encargado de repartir folletos informativos del Ayuntamiento en el Paseo Marítimo, pudieron llevarse gafas gratis a sus hogares. Este miércoles, a partir de las 11.00 horas, volverán a repartir lentes y folletos.

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Alcampo es otro de los sitios en donde también se han agotado las gafas para poder ver el eclipse.