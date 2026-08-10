Viñetas desde o Atlántico se inaugura con gran éxito de público 

El Viñetas más social de su historia abrió sus puertas esta mañana a las 12 e, inmediatamente, cientos de personas comenzaron a invadir en el Kiosko Alfonso para contemplar la exposición con un alto contenido feminista y socialista. La historia de la Comuna de parís ('La virgen roja'), la lucha sufragista ('Jiujitsufragista' o la Guerra Civil ('Aquí donde estoy'), pueden contemplarse en las viñetas expuestas en sus paredes, junto con carteles alusivos a la lucha.

Inauguración de Viñetas desde o Atlántico Germán Barreiros

Esta edición fue inaugurada por Natividad González, responsable de Cultura de la Diputación, Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, y Manel Cráneo, director del festival. Rey alertó de que "vivimos tempos en que todo sucede demasiado rápido. Corremos ese risco de esquecer uén somos ou como chegamos ata aquí. Por iso é importante que a cultura nos axude a mirar cara atrás, para entender o que está pasando é, sobre todo, o que pode pasar".

En parecidos términos se expresó Natividad González, que aseguró que Viñetas está en su "mellor momento" y que ha convertido A Coruña en un referente para la banda diseñada. "O cómic ten unha enorme capacidade para contar cómo somos. É literatura, é arte, e unha extraordinaria ferramenta para chegar a públicos moi diferentes", señaló.

Inauguración de Viñetas desde o Atlántico Germán Barreiros

Muchos de los autores visitantes estuvieron presentes en la inauguración. "Toda esta representación de autores están saín dos seus estudios para veñir aquí, ou deixou vacacións, porque veñen aquí para traballar, para fazer de guía", alabó Cráneo. Lejos de los grandes nombres más comerciales, que han arrastrado a muchos fans a Méndez Núñez a anteriores ediciones, en este año, muchos de los artistas se caracterizan por su compromiso social e histórico, precisamente.

Robots gigantes

Pero también hay espacio para lo comercial. No solo en los puestos situados en Méndez Núñez, entre figuras de fibra de vidrio de personajes de cómic, sino también en la tienda que ha abierto sus puertas en la explanada de Palexco. 'The Gundam Base Rolling Pop-up Tour'.

Gundam es el género japonés de guerras con robots gigantes. Son más de 100 metros cuadrados que recrea la experiencia de Gundam Base y que estará en la ciudad durante la semana del Viñetas, del 10 al 16 de agosto.