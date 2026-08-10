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A Coruña

Todos pendientes del cielo por la amenaza de nubes

Lara Fernández
Lara Fernández
10/08/2026 03:44
El cielo de A Coruña, este domingo
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicó este domingo su tercer boletín especial por el eclipse total de Sol: situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Pero, por ahora, hay una excepción, la del área cantábrica y zonas del litoral gallego y de Alborán, donde se prevé que predominen los cielos nubosos. Es el caso, por lo tanto, de A Coruña, aunque, tal y como señaló hace unos días a El Ideal Gallego el delegado y responsable territorial de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, el pronóstico no será del todo fiable hasta el lunes o el martes. “Incluso creo que no lo vamos a saber hasta el propio momento del eclipse”, sostuvo. Pero, por ahora, el pronóstico deja con más nervios que certezas a la urbe. 

Como antesala a una semana en la que todas las miradas están puestas en el cielo, este domingo la ciudad vivió una jornada de nubes y claros en la que se produjeron precipitaciones ocasionales a partir de las 15.00 horas. Por la mañana, muchos aprovecharon para pasar las horas previas a los chubascos en la playa.

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