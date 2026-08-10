Nuevo susto en As Rañas: un conato de incendio quema 60 metros cuadrados de matorral bajo

Un bombero durante el incendio de la pasada semana en la misma zona Quintana

Nuevo susto en As Rañas. Esta mañana tuvo lugar un conato de incendio en la misma zona que ardió dos veces la semana pasada, frente al poblado chabolista de A Pasaxe. En esta ocasión el fuego comenzó a las 11.50 horas y terminó sobre las 15.30.

En total, hoy ardieron 0,06 hectáreas de matorral bajo. La Xunta movilizó un agente, dos brigadas y motobombas para apagar el fuego. No fue necesario usar medios aéreos. También colaboraron los Bomberos de A Coruña.