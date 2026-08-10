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A Coruña

Nuevo susto en As Rañas: un conato de incendio quema 60 metros cuadrados de matorral bajo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
10/08/2026 17:52
Un bombero durante el incendio de la pasada semana en la misma zona
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Nuevo susto en As Rañas. Esta mañana tuvo lugar un conato de incendio en la misma zona que ardió dos veces la semana pasada, frente al poblado chabolista de A Pasaxe. En esta ocasión el fuego comenzó a las 11.50 horas y terminó sobre las 15.30.

En total, hoy ardieron 0,06 hectáreas de matorral bajo. La Xunta movilizó un agente, dos brigadas y motobombas para apagar el fuego. No fue necesario usar medios aéreos. También colaboraron los Bomberos de A Coruña.

Incendio forestal en As Rañas

Nuevo incendio forestal en As Rañas

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