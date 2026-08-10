Los mayordomos coruñeses de Nixon que se convirtieron en su mayor defensa ante el Watergate

Manolo Sánchez y Fina Fernández charlan con el presidente Nixon National Archives (NARA)

El 9 de agosto de 1974 Richard Nixon se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos que presentaba su dimisión del cargo. Lo hizo en medio de la explosión del escándalo conocido como Watergate, una conspiración política destapada a raíz del robo de documentos y la instalación de micrófonos en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata y que la resistencia de los de Nixon a aclarar terminó por llevar por delante a su administración. Unas grabaciones encontradas en las oficinas del republicano terminaron por implicarlo al 100% en el caso Watergate y pusieron el último clavo a su carrera política. Lo que pocos sabían entonces es que muy cerca de aquel presidente Nixon dimitiendo a través de una retransmisión televisada había dos coruñeses.

Manolo Sánchez y Fina Fernández eran dos coruñeses de Os Castros que, por casualidades del destino y de su trayectoria laboral, terminaron de asistentes personales de Nixon y su familia, ya desde antes de que estos desembarcasen en la Casa Blanca. Era 1962 y el matrimonio comenzó a trabajar para los Nixon con tareas en el hogar que les hicieron granjearse la confianza del núcleo familiar, hasta el punto de que era muy habitual ver a Manolo ejerciendo de acompañante del presidente en diversos actos. Fina ejerció sobre todo de cocinera y Manolo realizó variadas tareas, como camarero y sobre todo como chófer.

Manolo Sánchez, junto a Nixon, acariciando al perro de la familia National Archives (NARA)

Estaban allí también el día que terminó oficialmente la carrera política de Nixon. De hecho, el archivo de RTVE ha recuperado este mismo mes de agosto un archivo grabado en directo aquel 9 de agosto en el que el periodista Fernando Rodríguez Madero entrevista a ambos coruñeses tras hacerse efectiva la dimisión.

"Estamos muy ocupados. Son las cinco de la mañana", contesta Fina Fernández a las preguntas del insistente comunicador, que ruega a la asistente coruñesa que le dé una pequeña entrevista. "Por qué no nos escriben una carta, son las cinco y estamos muy cansados, ¿ok?", replica Fina, para acabar admitiendo las preguntas del periodista. Asegura que vieron a Nixon por última vez la noche anterior que se encontraba "muy bien, muy requetebien" antes de ella.

Se encontraba muy bien, requetebien" Fina Fernández, asistente coruñesa de Nixon, justo después de la dimisión

"No hizo nada malo, es inocente", aseguraba entonces Fina, que afirmaba también que tanto ella como su marido seguirían sirviendo a la familia Nixon una vez abandonasen la Casa Blanca. "Nosotros, a donde vaya él, es un hombre íntegro", certifica en los micrófonos de RNE.

Nota oficial en la que se oficializa la salida del matrimonio de coruñeses de la Casa Blanca y se explica que se irán a trabajar con los Nixon National Archives (NARA)

"Yo nunca lo he visto deprimido ni asustado. Mi esposo tampoco, y está con él todo el día y parte de la noche. Nadie hizo más por este país que lo que hizo él. Ha terminado las guerras, el desempleo nunca estuvo tan bajo, está combatiendo la inflación, trajo los muertos de Vietnam que llevaban allí desde la época de Kennedy", defiende Fina, que define a Nixon como un "muy buen patriota" justo antes de pasarle el teléfono a su marido.

"Tengo dos horas de dormir nada más", protesta Manolo Sánchez antes de someterse a las preguntas, en las que asegura que el asunto Watergate es un tema político: "Lo han crucificado, eso es todo". Igual que su mujer, asegura que antes de la dimisión estaba "de lo más normal" y que no le dijo nada sobre su decisión: "Solo el jefe del staff sabe cuándo tomo esa decisión".

"Para mí el Watergate ha sido una cosa de lo más sucia, tuvo mucha gente a su alrededor que le ha mentido muchísimo y él no sabía la verdad para nada", afirma el coruñés.

Tuvo mucha gente a su alrededor que le ha mentido muchísimo" Manolo Sánchez, mayordomo coruñés de Nixon

Fue el último gran capítulo político que el matrimonio coruñés vivió en la Casa Blanca, donde Fina, pero sobre todo Manolo, se convirtieron en ejes fundamentales de la vida de los Nixon.

Hasta el punto de que en los Archivos Nacionales de Estados Unidos se recoge dentro de la biografía del expresidente que Manolo Sánchez "confió plenamente" en él como "confidente leal y comprensivo". "Ambos compartían incluso un sistema de comunicación único, empleando a veces palabras que solo ellos dos entendían", se explica en estos archivos, en los que incluso se pueden encontrar felicitaciones de cumpleaños del coruñés al presidente, en las que se especifica los regalos que le ha comprado: una aspiradora y una fumigadora.

Felicitación de cumpleaños de Manolo Sánchez a Richard Nixon National Archives (NARA)

Nixon fue el último presidente que llevó a su propio ayuda de cámara a la Casa Blanca. Hoy en día este papel está ocupado por miembros de las fuerzas armadas especialmente seleccionados y asignados al presidente, o bien miembros regulares del personal de la Casa Blanca.

Como asistente de Nixon, los archivos oficiales del país recogen la presencia del matrimonio en numerosas escenas en el hogar presidencial, como la que les presenta como grandes cuidadores de los perros de la familia o en la que se ve a Manolo sujetando el paraguas para que Nixon no se mojase de camino al helicóptero oficial.

Manolo Sánchez sujeta el paraguas a Nixon de camino al helicóptero presidencial National Archives (NARA)

Manolo participó en muchas cenas de gala en la Casa Blanca, como en la que el presidente de Estados Unidos recibió al rey Juan Carlos I. El presidente le insistió a su ayudante que le hablase al monarca en castellano y, aunque al principio se resistió, finalmente lo hizo, ante la sorpresa del actual emérito: "Coño, pero es gallego".

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