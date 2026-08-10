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A Coruña

Los culpables de las incidencias en la plataforma de O Parrote, en A Coruña

Mejillones y lapas causan los cortes que sufren los bañistas. La Autoridad Portuaria coruñesa estudia opciones para minimizar este problema

Iván Aguiar
Iván Aguiar
10/08/2026 04:55
Bañistas, en la plataforma de O Parrote
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A Coruña estrenó por completo la plataforma de baño de O Parrote el pasado tres de julio. En aquel momento, quedaron inauguradas oficialmente la nueva piscina marina y la escuela de deportes náuticos.

Pocos días después, se hizo público que este espacio, que ha tenido una buena acogida entre los bañistas, es el que lidera el número de incidencias en la ciudad en lo que ha transcurrido de este verano. Se estima que, hasta mediados del mes pasado, se habían contabilizado 40 (de un total de 150), según informó este diario.

Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.

En imágenes, la piscina marina y La Potera en O Parrote

Más información

¿Cuál es la razón? La respuesta hay que buscarla en la vida marina que ha surgido alrededor de la propia plataforma. El servicio de socorrismo municipal explica que estas incidencias se corresponden con pequeños cortes leves que sufren los bañistas cuando pisan a moluscos como las lapas o los mejillones, que se adhieren a la estructura y, en concreto, a las escaleras para entrar y salir del agua que se instalaron para habilitar este espacio de ocio en aguas portuarias. En un día se pueden producir entre cinco y diez casos, según señalan los socorristas. Todos son leves. De hecho, mucha gente ni siquiera opta por buscar la ayuda del servicio de socorrismo.

Uno de los usuarios que acude “todos los días” a la plataforma, según explica, asegura que ha sido testigo de alguno de estos incidencias. También reclama que se realice un mejor “mantenimiento” de este rincón, porque cree se trata un “entorno precioso” que hay que tener cuidado. Como ejemplo, alerta de que la chapa que hay al terminar la rampa de acceso está suelta.

Opciones de mejora

La Autoridad Portuaria de A Coruña, que junto con la Xunta de Galicia fue la encargada de construir esta plataforma para bañarse en la zona de La Solana, asegura que están introduciendo “mejoras según se van viendo” incidencias y que se analizan “opciones” para evitar la proliferación de estos moluscos. Además, recuerda que no se trata de una piscina, sino de una zona de mar abierta, como cualquier otra y que es necesario tomar las mismas precauciones.

Mientras tanto, los bañistas de O Parrote deben tener cierta cautela para evitar sufrir estos cortes leves y pueden optar por calzado apto para caminar por rocas marinas.

El pasado julio, quedó inaugurado el nuevo centro de servicios de O Parrote, que está equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma, contando con un espacio para el almacenamiento de embarcaciones, vestuarios o duchas al aire libre.

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