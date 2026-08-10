La Ruta N-VI dobla su número de viajeros por el impacto de los "cazadores de eclipses"

Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse Patricia G. Fraga

La carretera N-VI se prepara para vivir una de las semanas de mayor movimiento turístico desde que se asentó como el road trip del Atlántico. La celebración del eclipse solar total ha disparado el número de viajeros que están recorriendo la histórica carretera entre Madrid y A Coruña, hasta situar su volumen en torno al doble del habitual en estas fechas de agosto, según los datos registrados por la Ruta N-VI.

La organización ha detectado este incremento a través de tres indicadores propios: el volumen de reservas, las activaciones de los pasaportes de la Ruta N-VI correspondientes a esta semana y, especialmente, el tránsito registrado en sus diferentes puntos de sellado. En varios de estos puntos, el número de viajeros se ha duplicado y, en algunos casos, se acerca a triplicar el registrado habitualmente durante el mes de agosto.

El fenómeno tiene un protagonista evidente: el eclipse total de Sol que podrá contemplarse desde Galicia este miércoles. A Coruña será uno de los lugares privilegiados para observarlo y se ha convertido en destino final de quienes han decidido desplazarse hacia el noroeste peninsular para vivir el acontecimiento.

“Estamos viendo algo que va mucho más allá del movimiento turístico habitual de agosto. Los datos de reservas, pasaportes y, sobre todo, el paso por los puntos de sellado nos están mostrando un incremento extraordinario. En algunos lugares prácticamente estamos triplicando el movimiento habitual”, explican desde la Ruta N-VI. La carretera es zona de sombra del eclipse, permitiendo disfrutar de algo único en cualquier punto del trazado convirtiendo una carretera histórica en parte del atractivo turístico de este acontecimiento astronómico.