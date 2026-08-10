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A Coruña

La otra forma de ver el eclipse en A Coruña: un viaje por la ría

Un grupo de amigos organiza una excursión abierta a posibles interesados para contemplar este fenómeno astronómico desde el mar

Ana Herrero
10/08/2026 14:39
Vista del puerto de OzaVistas del muelle de Oza, donde se instalará la planta de residuos de Limpoil
Vista del puerto de Oza
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Hay múltiples opciones para contemplar el eclipse solar previsto para este miércoles 12 de agosto. Iberia organiza un vuelo especial para observar, a más de 10.000 metros de altitud, el fenómeno astronómico. En A Coruña ha surgido otra iniciativa: un viaje por la ría para tener una visión totalmente distinta de la gente que lo verá en tierra. 

Un grupo de amigos ofrece sus embarcaciones para poder realizar esta travesía, que partirá del puerto de Oza y que discurrirá por las aguas costeras coruñesas. Hasta el momento se han apuntado entorno a diez personas. 

Atardecer de colores en la bahía del Orzán

La bahía del Orzán se tiñe de color en la previa al eclipse total

Más información

 

"En el mar, el eclipse se siente de forma visceral: la temperatura baja, el viento cambia y el ambiente queda en silencio. Es una experiencia que no se parece a nada más. Ver un eclipse total ya es extraordinario. Verlo en alta mar es otra dimensión completamente distinta", explican los promotores de esta iniciativa. Para poder contactar con ellos es necesario escribir al correo eclipse12agostocoruna@gmail.com o llamar al teléfono 630 47 58 48.

Esta idea parte de un grupo de amigos que normalmente salen a navegar con embarcaciones de entre seis y ocho metros. Ante la excepcionalidad del eclipse, decidieron realizar este viaje pero para poder contemplarlo. 

"Podemos verlo desde la Torre. En tierra no se puede ir a pie", comenta uno de los promotores de este viaje.  O también plantea que se podría ir hasta la zona de Mera para tener una visión de la ciudad. El propio miércoles se concretarán los detalles. 

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