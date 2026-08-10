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A Coruña

La idea de hacer parones o cerrar comercios y hostelería durante el eclipse gana adeptos en A Coruña

La Agrupación Astronómica Coruñesa Ío lanzó hace unas semanas la campaña ‘Pechado por eclipse’

Lara Fernández
Lara Fernández
10/08/2026 17:41
Alba Balsa, de Luces de Bohemia, coloca el cartel de la campaña
Alba Balsa, de Luces de Bohemia, coloca el cartel de la campaña
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La Agrupación Astronómica Coruñesa Ío lanzó hace unas semanas la campaña ‘Pechado por eclipse’, que insta a empresas, instituciones públicas, asociaciones y otras entidades con actividades o servicios no esenciales a valorar una “pequeña” adaptación de sus horarios durante el desarrollo del eclipse. La entidad puntualiza que “no se trata de promover un cierre generalizado ni de afectar a servicios esenciales”, pero “lo importante es hacer posible que más personas puedan levantar la vista hacia el cielo en ese momento irrepetible”.

La agrupación insiste en que los eclipses totales de Sol “son mucho más que un fenómeno astronómico. Son acontecimientos que permanecen en la memoria de quien los vive. Durante unos instantes, miles de personas dirigen la mirada al cielo al mismo tiempo para compartir una experiencia que una ciencia, emoción y curiosidad”.

Con esta ‘invitación’, cada vez son más los comerciantes u hosteleros que se plantean –o ya tienen decidido– cerrar o hacer un parón de actividad mañana para poder disfrutar del acontecimiento astronómico único en la vida. Es el caso, por ejemplo, de Alba Balsa, propietaria de Luces de Bohemia (Ángel Senra, 20) y presidenta de Distrito Mallos. “Yo voy a cerrar por la tarde, porque viene a visitarme familia por este tema. Desde la asociación compartimos la iniciativa de la agrupación astronómica y sé que va a haber negocios que van a cerrar, aunque muchos están pensándolo sobre la marcha”, comenta.

Ramón Santos, de La Crisálida (San Andrés 54), anuncia que, en su caso, también optará por cesar su actividad. “Nosotros cerramos por la tarde para dar la posibilidad a nuestros empleados de que puedan desplazarse a donde quieran para ver el eclipse, porque entendemos que es un día histórico y que todos merecemos disfrutarlo”, explica.

El presidente de la Zona Comercial Obelisco, Javier Pastoriza, de El Tequeño de María Pita, asegura que hay “muchos comerciantes” que van a cerrar o hacer parón en la zona. En su caso, de trabajar con normalidad –están a expensas de lo que ocurra hoy en la reunión entre sindicatos y patronales del sector de la hostelería–, harán un parón de “una hora o una hora y media”. “Estamos pendientes de la huelga, ya que no sabemos ni si habrá servicios mínimos”, concluye.

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