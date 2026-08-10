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A Coruña

La espontánea oda en su honor que recibió la alcaldesa de A Coruña

Acabado el acto de inauguración de Viñetas desde o Atlántico, un espontáneo pidió la palabra para recitar un poema laudatorio

Abel Peña
Abel Peña
10/08/2026 14:36
Inauguración de Viñetas desde o Atlántico
Inauguración de Viñetas desde o Atlántico
Germán Barreiros
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La alcaldesa, Inés Rey, recibió lo que solo se puede describir como una oda cuando se encontraba inaugurando el festival Viñetas desde o Atlántico. La regidora había acabado su intervención y todavía sonaban los aplausos cuando un hombre mayor que había acudido al Kiosko Alfonso reclamó el uso de la palabra y se puso a recitar para desconcierto del público. 

"Ni la lanza del Quijote, ni la espada de Roldán, ni el eclipse por llegar/ alcanzarán tanta fama como a nosa Inés alcaldesa, como este festival, y como Coruña, por su cultura en general". La ocurrencia fue celebrada con aplausos (y también risas) y la propia alcaldesa descendió del estrado donde se encontraba para agradecer el gesto. 

Espontáneo poeta
El espontáneo poeta recibiendo los parabienes de la alcaldesa
AP
Inauguración de Viñetas desde o Atlántico 2026

Viñetas desde o Atlántico se inaugura con gran éxito de público

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Después de aquello, el director de Viñetas, Manel Cráneo, ofició de guía para las autoridades, que recorrieron toda la exposición. Muchos admiraron los originales de los cómics expuestos, pero a nadie le quedó duda de cuál había sido el momento álgido de la jornada. 

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