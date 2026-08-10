La espontánea oda en su honor que recibió la alcaldesa de A Coruña

Inauguración de Viñetas desde o Atlántico Germán Barreiros

La alcaldesa, Inés Rey, recibió lo que solo se puede describir como una oda cuando se encontraba inaugurando el festival Viñetas desde o Atlántico. La regidora había acabado su intervención y todavía sonaban los aplausos cuando un hombre mayor que había acudido al Kiosko Alfonso reclamó el uso de la palabra y se puso a recitar para desconcierto del público.

"Ni la lanza del Quijote, ni la espada de Roldán, ni el eclipse por llegar/ alcanzarán tanta fama como a nosa Inés alcaldesa, como este festival, y como Coruña, por su cultura en general". La ocurrencia fue celebrada con aplausos (y también risas) y la propia alcaldesa descendió del estrado donde se encontraba para agradecer el gesto.

El espontáneo poeta recibiendo los parabienes de la alcaldesa AP

Viñetas desde o Atlántico se inaugura con gran éxito de público Más información

Después de aquello, el director de Viñetas, Manel Cráneo, ofició de guía para las autoridades, que recorrieron toda la exposición. Muchos admiraron los originales de los cómics expuestos, pero a nadie le quedó duda de cuál había sido el momento álgido de la jornada.