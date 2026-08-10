La Embajada de la India analiza oportunidades de colaboración en A Coruña

Reunión celebrada entre la Embajada de la India y la Cámara de Comercio de A Coruña Cedida

El embajador de la India y el Principado de Andorra, Jayant N. Khobragade, se ha reunido con el director general de la Cámara de Comercio de A Coruña, Manuel Galdo, para analizar las relaciones económicas y comerciales entre India, y las empresas de la provincia de A Coruña.

La entidad coruñesa indica que, durante la visita, se puso de manifiesto “el creciente peso de India como una de las economías con más crecimiento del mundo”. “Su elevada población, el fuerte crecimiento económico y el desarrollo de su tejido industrial y tecnológico convierten al país en un mercado prioritario para la internacionalización de las empresas gallegas”, señala la empresa.

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Hace unos meses se produjo la visita de un grupo de empresas indias del sector TIC que, invitadas por la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial, mantuvieron diversas reuniones en el Club Cámara Noroeste.

Relaciones

Las relaciones comerciales entre Galicia e India alcanzaron en 2025 un volumen superior a 263 millones de euros. Las exportaciones gallegas al mercado indio ascendieron a 37,98 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 225,75 millones de euros, según explica la Cámara de Comercio.

La provincia de A Coruña concentró el 48,86% de las exportaciones gallegas hacia India y el 41,08% de las importaciones procedentes de este mercado. En 2025, las exportaciones coruñesas a India alcanzaron los 18,56 millones de euros, frente a unas importaciones de 92,75 millones, lo que situó el comercio bilateral en 111,31 millones de euros.

Asimismo, los datos acumulados hasta abril de 2026 reflejan una evolución positiva de los intercambios comerciales respecto al mismo periodo del año anterior, según destaca el organismo cameral.