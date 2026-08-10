La cebada maltera gana peso gracias al proyecto de Cosecha de Galicia (Hijos de Rivera)

Una cosechadora de cebada Cedida

"La cebada maltera gana peso en el campo gallego", explica Cosecha de Galicia, empresa vinculada a Corporación Hijos de Rivera. De este modo, resalta que con el proyecto que desarrolla ha incrementado hasta 160 hectáreas la superficie dedicada a este cultivo en la comarca de A Limia (Ourense), alcanzándose las 850 hectáreas promovidas en toda la zona en 2026, un crecimiento de 88% en los últimos cinco años.

"Este crecimiento impulsa un modelo de colaboración de la compañía gallega con el sector primario, combinando rentabilidad para las explotaciones agrarias, abastecimiento de proximidad para la industria cervecera, así como desarrollo y regeneración del territorio, que Cosecha de Galicia está impulsando en otros cultivos de proximidad, como el lúpulo, la manzana sidrera y la viticultura", asegura.

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La campaña de este año cuenta ya con la participación de 27 agricultores locales, una cifra que refleja la progresiva consolidación de una iniciativa que nació con el objetivo de impulsar una cadena de valor propia para la cebada maltera en Galicia.

José María Rivera, Consejero Ejecutivo de Negocio de Corporación Hijos de Rivera, manifiesta que este proyecto forma parte del "propósito estratégico" de facilitar "el origen autóctono de materia prima" y habilitar "una cadena de suministro cada vez más cercana al territorio".

"La colaboración estable con los agricultores nos permite impulsar un modelo basado en la confianza, el compromiso a largo plazo y la generación de valor compartido, reforzando el vínculo entre la industria y el sector primario gallego”, afirma Cosecha de Galicia.