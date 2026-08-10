La bahía del Orzán se tiñe de color en la previa al eclipse total

La sociedad coruñesa está pendiente del cielo. Concretamente, del eclipse total que este 12 de agosto oscurecerá la ciudad por primera vez en un siglo, y que no se volverá a dar hasta dentro de más de cien años. Por eso todo el mundo mira más hacia arriba. Quien lo hizo ayer por la noche desde la bahía del Orzán pudo asistir a otro espectáculo meteorológico.

El ‘efecto eclipse’ llena A Coruña: sí habrá ocupación “total” en pisos y hoteles Más información

El cielo se tiñó primero de tonos anaranjados, y luego de rosas y malvas, poco antes de las once de la noche, cuando el sol ya se retiraba definitivamente. Según explica Brais Aldao, conocido en redes como MeteoBrais, este espectáculo lo generó la "bruma entrando por el horizonte" al unirse "al claro del medio de las nubes bajas que ya cubrían A Coruña" en ese momento.

Fueron pocos minutos, pero lo suficiente para que muchos de los que estaban en el Paseo Marítimo y las playas en ese momento lo inmortalizasen con sus cámaras. Un buen entrenamiento para el histórico eclipse.