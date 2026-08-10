La antigua residencia de estudiantes que compró un promotor hotelero cumple siete años sin actividad

Edificio de Puerta Real German Barreiros

Hoy en día, con la crisis de vivienda, hay bloques enteros que permanecen vacíos, incluso en el centro de la ciudad, donde la presión inmobiliaria es mayor. Ya hace un año que un empresario hotelero adquirió el antiguo inmueble de la congregación religiosa María Inmaculada y todavía no está claro su futuro. Lo más obvio, dado que lo compró José Souto, el promotor del Hilton de A Coruña, es pensar que un día será un hotel. Pero, a día de hoy, está clasificado como dotacional privado asistencial, lo que restringe mucho su uso: puede destinarse a residencia de estudiantes (como lo fue hasta 2019) o de la Tercera Edad, pero nada más. Tampoco puede dedicarse a viviendas.

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Este edificio se halla en una de las zonas más codiciadas de la ciudad: el número uno de la calle Santiago, en Puerta Real, con vistas a O Parrote. Es decir, en plena zona Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) que abarca la Ciudad Vieja y Pescadería. Toda actividad urbanística que se realice en el entorno, el que acumula el patrimonio histórico de la ciudad, pasa antes por una comisión que se encarga de evaluarla. Ahora bien: la comisión dictaminó de forma desfavorable varias veces propuestas de cambio de uso a viviendas u hotel, lo cual explica por qué el proyecto no avanza.

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Pero la pasada semana se produjo un cambio que puede ser fundamental: la alcaldesa, Inés Rey, convocó una Junta de Gobierno local para cambiar la presidencia de varias comisiones y entidades con motivo de la dimisión de la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz. Pero también, y sobre todo, renovó por completo a la comisión Pepri, cambiando los cinco miembros que designa el Ayuntamiento.

El presidente ya no es Francisco Díaz Gallego, concejal de Urbanismo que mantiene desencuentros dentro del propio Gobierno local, llegando a presentar sus propias alegaciones contra las medidas que acuerda. El puesto recae en la directora de Urbanismo, Gloria de la Montaña. Preguntada al respecto de este cambio, la alcaldesa explicó el cambio como algo normal, motivado tanto por la marcha de la concejala como por la jubilación (o edad próxima a la jubilación), de algunos otros miembros. Pero el cambio en la comisión puede abrir la puerta a otro, el de uso en el inmueble de Puerta Real, aunque también existan informes negativos de Planeamiento.

Una obra de autor

El edificio se construyó en 1971 y siempre funciono como residencia femenina y colegio mayor de 6.390 metros cuadrados. El edificio es obra del arquitecto Rafael González Villar, famoso por obras como la Casa Núñez en Betanzos, o la Casa Carré, en Eirís, que fue su última obra. Aunque quizá el edificio más conocido que lleva su firma sea el que acogió el Cine Avenida. Tratándose de uno de los grandes nombres de la arquitectura coruñesa, se entiende que las autoridades hayan sido especialmente restrictivas a la hora de permitir su reforma.

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Devolver estos edificios a la vida no es sencillo: en el caso del Cine Avenida, herido de muerte tras un incendio y deteriorado por el paso del tiempo, tras su cierre en 1997, pasó muchos años sin uso, hasta que Abanca comenzó las obras de reforma en 2022, obras que no finalizaron hasta diciembre de 2024, cuando abrió sus puertas transformado en Espacio Avenida.

Tampoco es fácil abrir nuevos hoteles. Los promotores buscan los lugares más turísticos. Es decir, precisamente los que se encuentran en la zona Pepri, y es habitual que los proyectos anunciados se alarguen durante años sin una salida clara. Un ejemplo de ello es el número 140 de San Andrés. Se sabe desde hace tiempo que los propietarios tienen proyectado construir un hotel allí, pero la idea no acaba de cuajar. También ocurre lo mismo con el número 56, que recientemente ha sido vendido por un grupo hotelero a otro.

El caso es que el sector del turismo está creciendo en A Coruña, y los empresarios buscan aumentar también la oferta. Es más fácil fuera del centro, por supuesto: en enero se aprobó la construcción de un nuevo hotel de dos estrellas en el polígono de A Grela.