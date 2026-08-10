A Coruña
¿Qué hacer hoy, 10 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?
Las Noites de María Pita presenta 'O Libro da Selva', un espectáculo infantil que disfrutará toda la familia en la plaza de María Pita a las 22.00 horas.
A las 19.30 horas en la Plaza de España, Cascarillarte presenta: Vero Rilo y Luís Iglesias: 'As mil e unha'
Viñetas desde o Atlántico se inaugura con distintas muestras y en distintas localidades de la ciudad. Consulta el programa completo en este enlace. Además, en los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro (11.00 a 14.00 y 17.30 a 21.30 horas) y la Feria de Artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas).