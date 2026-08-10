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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 10 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
10/08/2026 03:50
Dani Garcu00eda Cascarillarte
Una actuación de Cascarillarte en las fiestas de María Pita 
Archivo El Ideal Gallego 
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Las Noites de María Pita presenta 'O Libro da Selva', un espectáculo infantil que disfrutará toda la familia en la plaza de María Pita a las 22.00 horas. 

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Segunda jornada del Noroeste con el concierto de Yerai Cortés en María PitaVer más imágenes

A las 19.30 horas en la Plaza de España, Cascarillarte presenta: Vero Rilo y Luís Iglesias: 'As mil e unha'

Galería

Las imágenes de la Feria del Libro

GermÃ¡n. Iria CollazoVer más imágenes

Viñetas desde o Atlántico se inaugura con distintas muestras y en distintas localidades de la ciudad. Consulta el programa completo en este enlace. Además, en los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro (11.00 a 14.00 y 17.30 a 21.30 horas) y la Feria de Artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas).

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