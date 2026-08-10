Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

¿Por qué hay aviones que sobrevuelan A Coruña desde hace semanas?

El portavoz de Alvedro Vuela Más Alto asegura que el ruido y las molestias son “inexistentes”

Lara Fernández
Lara Fernández
10/08/2026 04:25
Un avión de Binter Canarias destino Gran Canaria despegó ayer de Alvedro
Un avión de Binter Canarias destino Gran Canaria despegó ayer de Alvedro
Germán Barreiros
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Desde hace unas semanas los coruñeses pueden ver aviones sobrevolando la ciudad. Algo inusual hasta el momento, pero que se convertirá en costumbre. El motivo no es otro que las nuevas maniobras por satélite de Enaire, pero de momento solo afectan a los vuelos que salen de Alvedro rumbo a Canarias.

El portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, explica que el gestor de navegación aérea de España “ha publicado salidas directas a Demos y Narbo, que son dos puntos situados al sur del aeropuerto, a la altura de Portugal, por donde suelen salir los vuelos de Canarias”. Cuando no hay tráfico, el procedimiento se simplifica y se recorta, dándose el caso de aviones pasando por encima del casco urbano o muy cerca de él.

El resto de vuelos mantienen salidas “muy parecidas” a las previas, pero, además de los de Canarias, una vez se operen Málaga y Sevilla en el aeropuerto de A Coruña, “también tendrán salidas que pasen por la ciudad”, sostiene Maroto.

Recorrido de un avión de Vueling con destino Tenerife
Recorrido de un avión de Vueling con destino Tenerife
Flightradar

Hasta ahora, antes de publicarse estas maniobras por satélite, los vuelos salían hacia el sureste y vectorizaban hacia el sur. Ahora, van al norte y bajan sobrevolando A Coruña o, en casos como el Binter que partió a las 13.10 de este domingo rumbo a Gran Canaria, pasando por Meicende y solo volando en la ciudad por la parte de Nostián. No obstante, puntualiza el portavoz de Alvedro Vuela Más Alto, pese a no ser frecuente, “esto ya ocurría a veces en los vuelos a Canarias”.

Y, pese a que muchos puedan temer el impacto acústico que esto provoca, Maroto asegura que el ruido es “inexistente”: “Los aviones pasan a más de 6.000 pies y el ruido es cero. No hay molestia alguna; es más, antes, cuando los aviones iban en llegada a la cabecera 03, los aviones pasaban más bajitos. Ahora pasan a una altitud tal que el ruido es prácticamente cero y las molestias son nulas. Hace más ruido un bus en la calle y se oye más desde una casa que el avión”.

Desde Vuela Más Alto muestran su “satisfacción” con el trabajo realizado desde Enaire con las nuevas salidas y llegadas por satélite, “que gestionan mucho mejor el cielo coruñés y dan mucha más versatilidad al aeropuerto al publicarse nuevas salidas y llegadas adicionales”.

Viajeras junto al tablero de destinos del aeropuerto de Alvedro Paneles del aeropuerto de Alvedro

La llegada de Wizz Air a Lavacolla “entierra” la coordinación aeroportuaria gallega: “Será una carnicería”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Edificio de Puerta Real,

La antigua residencia de estudiantes que compró un promotor hotelero cumple siete años sin actividad
Abel Peña
Bañistas, en la plataforma de O Parrote

Los culpables de las incidencias en la plataforma de O Parrote, en A Coruña
Iván Aguiar
Trofeo Teresa Herrera. Deportivo-Pearol (2-1).

Hace 25 años | El Deportivo se mete en la final del trofeo Teresa Herrera
Noela Rey Méndez
Imagen de una edición anterior del festival

El Gobierno de Diana Piñeiro destina 250.000 euros a cachés y organización del Festival Rock in Cambre
Noelia Díaz