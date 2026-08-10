¿Por qué hay aviones que sobrevuelan A Coruña desde hace semanas?

Un avión de Binter Canarias destino Gran Canaria despegó ayer de Alvedro Germán Barreiros

Desde hace unas semanas los coruñeses pueden ver aviones sobrevolando la ciudad. Algo inusual hasta el momento, pero que se convertirá en costumbre. El motivo no es otro que las nuevas maniobras por satélite de Enaire, pero de momento solo afectan a los vuelos que salen de Alvedro rumbo a Canarias.

El portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, explica que el gestor de navegación aérea de España “ha publicado salidas directas a Demos y Narbo, que son dos puntos situados al sur del aeropuerto, a la altura de Portugal, por donde suelen salir los vuelos de Canarias”. Cuando no hay tráfico, el procedimiento se simplifica y se recorta, dándose el caso de aviones pasando por encima del casco urbano o muy cerca de él.

El resto de vuelos mantienen salidas “muy parecidas” a las previas, pero, además de los de Canarias, una vez se operen Málaga y Sevilla en el aeropuerto de A Coruña, “también tendrán salidas que pasen por la ciudad”, sostiene Maroto.

Recorrido de un avión de Vueling con destino Tenerife Flightradar

Hasta ahora, antes de publicarse estas maniobras por satélite, los vuelos salían hacia el sureste y vectorizaban hacia el sur. Ahora, van al norte y bajan sobrevolando A Coruña o, en casos como el Binter que partió a las 13.10 de este domingo rumbo a Gran Canaria, pasando por Meicende y solo volando en la ciudad por la parte de Nostián. No obstante, puntualiza el portavoz de Alvedro Vuela Más Alto, pese a no ser frecuente, “esto ya ocurría a veces en los vuelos a Canarias”.

Y, pese a que muchos puedan temer el impacto acústico que esto provoca, Maroto asegura que el ruido es “inexistente”: “Los aviones pasan a más de 6.000 pies y el ruido es cero. No hay molestia alguna; es más, antes, cuando los aviones iban en llegada a la cabecera 03, los aviones pasaban más bajitos. Ahora pasan a una altitud tal que el ruido es prácticamente cero y las molestias son nulas. Hace más ruido un bus en la calle y se oye más desde una casa que el avión”.

Desde Vuela Más Alto muestran su “satisfacción” con el trabajo realizado desde Enaire con las nuevas salidas y llegadas por satélite, “que gestionan mucho mejor el cielo coruñés y dan mucha más versatilidad al aeropuerto al publicarse nuevas salidas y llegadas adicionales”.