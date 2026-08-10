Hace 25 años | El Deportivo se mete en la final del trofeo Teresa Herrera

Pandiani remata de cabeza en el partido del Teresa Herrera 2001 ante Peñarol Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años el Deportivo llegaba a la final del Teresa Herrera tras vencer en la semi al Peñarol con goles de Makaay y Pandiani. En 1976, hace 50 años, El Ideal Gallego ofrecía una crónica del exitoso recital de canto de la sorprano coruñesa María Uriz, mientras que en 1951, hace 75 años, el Ayuntamiento se disponía a recibir su plano taquimétrico para su futuro desarrollo urbano. Hace 100 años, en 1926, un coruñés ganaba la lotería en Argentina.

Hace 25 años | El Deportivo le gana al Peñarol y ya espera en la final del Teresa Herrera

El Deportivo llega a la final del Teresa Herrera. Al Deportivo le bastaron quince minutos, en los que marcaron Makaay y Pandiani, para deshacerse del Peñarol (2-1) y plantarse en la final. Los uruguayos, que anotaron su gol antes del descanso, no llegaron a inquietar la meta de Molina. El rival de los blanquiazules saldrá del choque entre Madrid y Cruz Azul.

Las escuelas infantiles de A Coruña se están preparando para recibir a sus exigentes inquilinos en septiembre. Dos de los cinco centros municipales, las guarderías José Cornide y Luis Seoane, están en obras.

Además, la semejanza de los climas de A Coruña y Nueva Zelanda permite plantar especies de ese país en la ciudad, como el metrosidero o el árbol de fuego.

Hace 50 años | Recital de canto de la soprano coruñesa María Uriz en el Colón

Teatro Colón, 8.15 de la tarde. Recital de canto de la soprano coruñesa María Uriz. Programa; canciones del XVIII italiano, y de autores españoles del siglo actual. Al piano, Manuel García Morante. Público nutrido y entusiasta. Siente el cronista una alegría especial al hacer esta reseña. Hemos seguido de cerca la formación profesional de esta joven paisana. Desde sus primeros estudios de piano y de canto -iniciados en La Coruña y perfeccionados en Barcelona y Milán- hasta la confirmada esperanza que viene a ser esta etapa, con éxitos en España y en el extranjero.

Por otra parte, ingresó en el Policlínico Santa Teresa el joven de 14 años que resultó herido al precipitarse el coche en el cual iba de acompañante contra una farola del alumbrado de la avenida de Alfonso Molina.

Hace 75 años | La Coruña tendrá su plano taquimétrico para la reurbanización

Visitó al alcalde el teniente coronel señor Pérez Soba, que es el encargado de levantar el plano taquimétrico de todo el plan de urbanización de la ciudad de La Coruña. Cambió impresiones con el señor Molina para estudiar el plan de trabajo, de gran importancia para el desarrollo del programa de urbanización futura.

Además, el alcalde de La Coruña, acompañado del teniente de alcalde señor del Río, se trasladó a Sigrás, donde pasa una temporada el embajador de Bolivia en España, doctor Hertzog, para devolverle la visita que había hecho el embajador al municipio.

En la crónica de sucesos, en el Casa de Socorro del Hospital fue asistido un joven de 14 años, el cual presentaba una herida contusa en la región frontal, que le fue producida al lanzarle otro chico una piedra.

Hace 100 años | El coruñés que ganó un millón de pesos en la lotería de Argentina

Dicen de Rosario que el número de la Lotería Nacional premiado con un millón de pesos fue vendido en una de las administraciones de aquella capital. Medio billete lo llevaba el español José Peña García, natural de La Coruña, que vive en la calle de Alám, número 3.159. El mencionado Peña García vino a la Argentina hace unos meses en el vapor ‘Cap Polonio’, y como no encontrara condiciones favorables estuvo en Rotán, trasladándose desde allí a Rosario, donde estableció una fábrica de jabones. Al poco tiempo de llegar Peña adquirió un décimo de la Lotería, correspondiéndole dos pesos, con esta cantidad compró otro premiado con 250 y entonces se atrevió con medio billete, teniendo la fortuna de que le correspondieran quinientos mil.