El premio Nobel de Física Takaaki Kajita participa en un encuentro científico en A Coruña

El premio Nobel de Física 2015, Takaaki Kajita, este lunes en el Ayuntamiiento Carlota Blanco

El congreso internacional Invisibles26, que se celebra en A Coruña hasta el próximo 14 de agosto, es un encuentro científico de primer nivel dedicado al estudio de la física de los sectores invisibles del universo y que cuenta con la participación de Takaaki Kajita, Nobel de Física.

La cita, según informó este lunes el Ayuntamiento coruñés, está organizada en el marco del proyecto europeo Asymmetry, del programa Marie Skłodowska-Curie Staff Exchange, financiado por la Unión Europea a través de Horizonte Europa.

El proyecto tiene como objetivo fomentar la colaboración internacional, intersectorial e interdisciplinar en investigación e innovación mediante intercambios y diálogos entre investigadores.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, reivindicó en su intervención que el trabajo de los investigadores científicos y la colaboración de las instituciones públicas y el ámbito académico.

La alcaldesa Inés Rey recibió en María Pita al físico Takaaki Kajita, este lunes Carlota Blanco

"Los servidores públicos también tenemos una tarea crucial, un deber para con las y los profesionales de la ciencia: facilitar el trabajo, tender la mano y crear las condiciones para que las grandes mentes prosperen y la rueda de la investigación siga girando. En esta ciudad, llevamos años predicando con el ejemplo, buscando el crecimiento de nuestras universidades, procurando mantener el atractivo para proyectos pioneros y, sobre todo, apostando por la educación como lo más importante para alcanzar un futuro brillante", dijo.

El encuentro Invisibles26 congrega a la vanguardia científica internacional en la Sede Afundación del 10 al 14 de agosto Más información

Invisibles26 reunirá estos días en A Coruña a algunas de las instituciones más influyentes del mundo en Física de Partículas, Cosmología y Astrofísica y combinará grandes universidades y laboratorios internacionales con una sólida red europea de excelencia científica.

Entre las entidades organizadoras y participantes figuran instituciones de referencia global como Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of Tokyo, University of California Berkeley – Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), el CERN y el Fermi National Accelerator Laboratory.

En la cita estará presente Takaaki Kajita, doctor en Física por la Universidad de Tokio, que fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 2015 por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos.