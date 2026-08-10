El ‘efecto eclipse’ llena A Coruña: sí habrá ocupación “total” en pisos y hoteles

El paseo del Parrote, este domingo, lleno de personas Quintana

Es imposible dar una cifra de cuánta gente vivirá el eclipse total de Sol en A Coruña. Ni el propio Ayuntamiento puede estimarlo con certeza. Este miércoles la ciudad estará bajo un dispositivo de seguridad y movilidad nunca antes visto, y es que no es para menos: a los propios coruñeses y gente del área o de otras zonas de Galicia que se desplacen para ver el fenómeno astronómico se sumarán miles de turistas con reserva en alojamientos. A tan solo dos días para el evento que ofrecerá imágenes históricas en la ciudad, los pisos turísticos tienen una ocupación “total” y los hoteles finalmente sí prevén llenar sus habitaciones, pese a lo difícil que es esto.

El vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Rafael Serrano, asegura que la ocupación para el 12 de agosto “es total, del cien por cien”: “Hay dos o tres apartamentos disponibles, pero se debe a cancelaciones de última hora. La realidad es que desde hace muchísimos meses la gente se adelantó y fue reservando”. Además del eclipse, muchos clientes “aprovechan para pasar aquí la semana o dos o tres días. Incluso profesionales científicos que vienen a congresos del eclipse, traen a familia para disfrutar de este en la ciudad”, señala el portavoz de la entidad en A Coruña.

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Y, por si fuera poco, incluso hay turistas que llegan a la ciudad en barco “y han alojado a la familia en apartamentos”. Los propietarios de las viviendas turísticas, por lo tanto, se muestran “muy satisfechos por la ocupación, porque el evento lo merece”. En cuanto a los precios, Serrano sostiene que no son “muy elevados” en comparación con lo que se considera “un día premium”. Los hoteles, por su parte, también experimentarán una jornada de lo más intensa.

A falta de días, la ocupación ya ronda el noventa por ciento, con alguna habitación disponible. Pero, por primera vez, el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, se aventura a afirmar que se reservarán todas las plazas. “La previsión es de un lleno total”, dice, mientras recuerda que “la procedencia sigue siendo mayoritariamente de clientes americanos, además grupos bastante grandes que han elegido la ciudad para disfrutar de este momento”.

Gafas para los huéspedes

Los hoteles, añade el también director del NH Collection Finisterre, se han puesto “las pilas”, y algunos “están haciendo eventos y proporcionando a los clientes las gafas para ver el eclipse, además de elaborar menús personalizados”.

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Desde el Grupo Hotusa, que gestiona en A Coruña los hoteles Meliá María Pita, los Eurostars y Exe Coruña, informan a su vez de que el deseo es que los huéspedes “puedan disfrutar plenamente de este acontecimiento astronómico, por lo que en muchos de los establecimientos Eurostars Hotel Company que se encuentran en la franja de la totalidad del eclipse dejaremos gafas homologadas para la observación. Es decir, los huéspedes de nuestros hoteles de A Coruña las encontrarán en sus habitaciones”.

Además, desde el grupo destacan “un gran interés por parte de los viajeros que han elegido la ciudad para vivir esta experiencia y todo apunta a que A Coruña será uno de los destinos más atractivos para seguir el eclipse, y las reservas reflejan ya el gran interés que está despertando este acontecimiento astronómico, con una demanda incluso superior a la que solemos registrar en otros años para este periodo”.