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A Coruña

Cae la amenaza de vivir un eclipse nublado en A Coruña: solo hay un 30% de probabilidad 

"En general tiene que haber tranquilidad", señala el delegado y responsable territorial de la Aemet en Galicia

Lara Fernández
Lara Fernández
10/08/2026 13:58
Niebla este lunes en A Coruña
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A Coruña comenzó la semana del eclipse cubierto por una densa niebla que no abandonó el cielo hasta cerca de las 13.00 horas. Pero lo que podía ser un mal presagio, ha dado paso a un mensaje de calma para los coruñeses: la probabilidad de nubes cae al 30% para la tarde del eclipse.

Según el pronóstico especial que realiza diariamente la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la amenaza de niebla sigue presente de cara a este miércoles, pero cada vez es menor. Así lo confirma el delegado y responsable territorial de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, quien apunta que, en términos generales, "tiene que haber tranquilidad". 

Ya el viernes, cuando se publicó el primer parte meteorológico del 12 de agosto, Infante advirtió de que la fiabilidad no sería más exacta hasta este lunes o martes, aunque, dijo, puede que no lo sea hasta el propio momento del eclipse, ya que "puede que llegue ese instante y las nubes afecten a Sada y no a A Coruña, por ejemplo".

"Ahora mismo la probabilidad es más baja que en el norte de Galicia, siendo de un 30% de nubes en A Coruña", señala el delegado de la Aemet. Es decir, hay un 70% de posibilidad de que el cielo esté despejado y el fenómeno astronómico pueda verse sin ningún tipo de obstáculo.

De tener mala suerte y contar con nubosidad en el cielo, lo más 'peligroso' serían las nubes bajas formadas por la niebla, sobre todo de tener un grosor como el de este lunes por la mañana, añade Francisco Infante. Por ahora, no obstante, los coruñeses y los miles de visitantes que vivirán el eclipse en la ciudad pueden respirar tranquilos.

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