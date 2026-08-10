Así será el despliegue para recibir a los seis cruceros que estarán en A Coruña el miércoles

El puerto de A Coruña vivió una triple escala de cruceros el pasado mes de junio Patricia G. Fraga

El puerto de A Coruña vivirá una jornada de intensa actividad el próximo miércoles 12 de agosto debido al eclipse solar, un evento astronómico que ha captado la atención de las navieras. Los muelles albergarán a un total de seis trasatlánticos, aunque solo cinco coincidirán al mismo tiempo.

Las cifras dejan claro que se trata de una jornada histórica para la Autoridad Portuaria herculina, aunque no se batirá el récord de cruceros presentes en los muelles. En estos navíos llegarán 12.052 cruceristas y 5.626 tripulantes, lo que hace un total de 17.678 visitantes.

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El organismo portuario explica que prepara un importante dispositivo compuesto por unas 200 personas, entre Policía Portuaria, seguridad privada, amarradores, prácticos, remolcadores y los autobuses que desplazarán a los visitantes a otros puntos de Galicia.

Además, el Puerto coruñés calcula que la llegada de estos seis cruceros (más otros dos del día anterior) implicará un impacto económico de dos millones de euros en la ciudad y su área metropolitana.

Los cruceros que entrarán en A Coruña el 12 de agosto Elaboración propia

Horarios

El ‘Crystal Serenity’ hará una escala prolongada en el muelle de Calvo Sotelo. Su llegada está prevista para las 07.30 horas del 11 de agosto, y no zarpará hasta las 05:00 horas del 12 de agosto, según las estimaciones de la Autoridad Portuaria, que están sujetas a posibles modificaciones. El buque, con 259 metros de eslora, transporta a 700 pasajeros y 534 tripulantes (consignado por Pérez y Cía).

El ‘MSC Explora III’, con consignación de Rubine y 245 metros de eslora, atracará también en Calvo Sotelo Sur. Su llegada está programada para las 08:45 horas y su salida para las 19:00 horas, transportando a 900 pasajeros y 650 miembros de la tripulación. De este modo, ocupará el lugar que dejará libre el ‘Crystal Serenity’.

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El ‘Celebrity Equinox’ se ubicará en el muelle Centenario Norte. Llegará a las 08:00 horas y se marchará a las 16:00 horas. La embarcación, de 317 metros de eslora y consignada por Consiflet, traslada a 2.852 pasajeros y 1.250 tripulantes.

El ‘Queen Anne’ amarrará en el muelle de San Diego. Su llegada se prevé para las 08:30 horas y su zarpe a las 19:00 horas. Con 323 metros de eslora, cuenta con la presencia de 3.000 pasajeros y 1.225 tripulantes (está consignado por Rubine).

El ‘Borealis’, consignado por Pérez y Cía y con una eslora de 236 metros, atracará en el muelle Centenario Sur. Entrará a puerto a las 09:15 horas y partirá a las 18:30 horas, trasladando a 1.400 pasajeros y 647 tripulantes.

El ‘Celebrity Apex’ llegará al muelle Trasatlánticos a las 06:45 horas, y su partida está fijada para las 16:00 horas. Cuenta con 306 metros de eslora, alojando a 3.200 pasajeros y 1.320 tripulantes (consignado por Consiflet).

Todos los buques se marcharán antes del comienzo del eclipse, que empezará a las 19:31 horas de manera parcial, para finalizar a las 21:22 horas, con su franja como eclipse total a las 20:28 horas, durante 76 segundos, con el sol a una altura de 12 grados sobre el horizonte. Así, podrán verlo en alta mar, con una visión sin obstáculos.