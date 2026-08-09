Turismo de algoritmo: las redes sociales cambian la forma de visitar A Coruña

Las escaleras de Puerta de Aires, un enclave destacado en redes sociales Quintana

Playas, exposiciones, restaurantes, monumentos o rincones fotogénicos descubiertos a golpe de la ‘lupa’ de Instagram o Tik Tok. Las redes sociales han cambiado la forma de hacer turismo, condicionando no solo las reservas y los destinos elegidos para las vacaciones, sino también generando una nueva guía turística a seguir durante un viaje. A Coruña no escapa de estas tendencias y, sitios o negocios clásicos para los coruñeses se han convertido en todo un reclamo para los visitantes, quienes llegan ya con un itinerario hecho a base de recomendaciones fotográficas.

Con un simple vistazo se pueden encontrar en redes sociales, sobre todo Tik Tok, infinitos vídeos que proponen la ‘guía perfecta de A Coruña’. Y la Torre de Hércules, pese a estar presente en los planes propuestos, pierde protagonismo frente a las “mejores tortillas”, la exposición de la Fundación Marta Ortega (MOP) o incluso el Zara de la calle Compostela y su Apartamento.

El informe de ‘Tendencias de Viajes 2026’, elaborado por HBX Group, ya destacó a inicios de año que la tecnología será un componente cada vez más crucial en la toma de decisiones de los viajeros. Y, precisamente, en este estudio se recogía que el 72% de los viajeros reconoce que el contenido de influencers influye en sus decisiones de reserva. Sin ir más lejos, casi la mitad de los encuestados admitió elegir sus destinos por su atractivo en redes sociales, algo lejos del comportamiento del viajero tradicional.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, reconoce que el mundo de las redes sociales “evidentemente ha modificado el comportamiento de los clientes que vienen a los hoteles”.

El también director del NH Collection Finisterre pone en valor que estas permitan conocer “muchísimos” más sitios que antes: “Los clientes ahora tienen mucha más información y les permiten seleccionar aquellos sitios que quieren visitar o dónde quieren vivir las experiencias. Al final, lo que han hecho las redes sociales es abrir esta información a tus iguales; es decir, los turistas ven la información que ponen otros turistas, por lo tanto, esto ha hecho que todos los establecimientos, tanto hoteles como restaurantes, tengamos que ponernos las pilas y hacerlo todavía mejor, algo que es genial desde ese punto de vista”.

No obstante, reconoce el presidente de Hospeco, “al venir más informados, los clientes muchas veces ya vienen con sus propios planes, pero nosotros seguimos creyendo mucho en el contacto directo, ya que hay muchos que todavía siguen demandando nuestra información”. Debido a ello, Collazos destaca el trabajo de los equipos de Guest Relations Manager y de las recepciones, que intentan “ayudar al máximo en este sentido. Sí que es cierto que en muchas ocasiones lo que se hace es contrastar información, ya que los clientes preguntan sobre cosas que ya han visto y, de esa forma, pueden tomar la decisión definitiva”.

La guía más viral de la ciudad

Hay lugares que cobraron una nueva vida a través de redes sociales sin ningún tipo de publicidad. Uno que ya se ha convertido en todo un clásico es la escalera de Puerta de Aires, entre María Pita y la Ciudad Vieja. Atravesando edificios de colores, y con el Palacio Municipal de fondo, la escalinata es una de las postales más reproducida por los visitantes. “Top 10 sitios que no te puedes perder en A Coruña” o “Guía de A Coruña” es el título de una larga lista de publicaciones en Instagram o Tik Tok en las que se recomienda este rincón del casco histórico.

En estas recopilaciones de lugares, negocios o exposiciones hay hueco para mucho más. La Fundación MOP y su librería, la tienda de Zara de la calle Compostela, el museo de Bellas Artes o tiendas locales como Lorenzo Store o Varastón conquistas las redes.

En el apartado de gastronomía, no hay duda, y es que la tortilla se ha convertido en el principal reclamo para los estómagos de los visitantes. El Bar Pontejos –en los últimos años ver una cola en el exterior del mismo para tomar un pincho de su tortilla no es algo puntual–, O Cabo, Culuca, Taberna da Penela u O Remo son los protagonistas de numerosas publicaciones en las que “probar las mejores tortillas de A Coruña” se ha convertido en un ‘reto’ de lo más sencillo. Las cafeterías de especialidad, cada vez más numerosas en la ciudad, también ganan terreno en redes. Es el caso de Baked by Goloso, The coffee u Onda Café.

Curiosamente, un espacio ‘nuevo’ ha debutado en los últimos vídeos subidos a Tik Tok en los que se incluyen recomendaciones: la plataforma náutica de O Parrote.

A Coruña y su esencia, por lo tanto, está cada vez más presente en las redes sociales de personalidades de todos los ámbitos, ya que no solo son los turistas los que promocionan la ciudad a través de sus fotografías o vídeos, sino que los influencers cada vez visitan más la urbe. Un hecho que ayuda a la ciudad a nivel turístico, tal y como confirma el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña. “Es indudable que tienen –los influencers– un peso muy importante en todo lo que es divulgación, porque tienen un montón de seguidores y lógicamente cada vez que visitan una ciudad como la nuestra nos exponen ante un montón de gente”.