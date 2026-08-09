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A Coruña

Más de 40.000 personas demuestran que el Noroeste nunca caminará solo

La segunda jornada en la playa contó con la histórica actuación de la banda de Liverpool Echo & The Bunnymen y el cierre por todo lo alto de los colombianos Bomba Estéreo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
09/08/2026 02:04
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Un momento de la actuación de Bomba Estéreo
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De Meirama a Bogotá, con parada en Liverpool. El Noroeste cerró su 39 edición con otra apoteósica y ecléctica jornada en la playa de Riazor, en la que los histórico Echo & The Bunnymen dejaron una actuación para el recuerdo y Bomba Estéreo mandó a la gente ya caliente para las discotecas. Más de 40.000 personas certificaron, una vez más, que el Noroeste nunca caminará solo.

La banda gallega de rock/grunge Bala en su actuación en la playa de Riazor

La primera jornada del Noroeste en el arenal de Riazor fue la caña

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Resultó una jornada paradigmática del modelo del Noroeste, y que tantas alabanzas causó en los discursos de los protagonistas de viernes y sábado: el equilibrio entre el talento local, la defensa de la lengua y el internacionalismo que se le supone a cualquier festival de peso.

GermÃ¡n. ZÃNZAR

Zënzar

Si el día anterior fueron los adolescentes del heavy metal coruñés los encargados de abrir, en esta ocasión le tocó a ‘os padriños do rock galego’. Es el título oficioso que se le concede a la formación liderada por Bocixa, una suerte de Shane McGowan o Evaristo Páramos local. Tiene carisma, balance, formación y compromiso social. “A xente da aldea coas mans arriba”, pidió, además de clamar que “non hai linguas inimigas”.

Bocixa, muy vinculado a la reivindicación y los círculos culturales de A Coruña, recordó su paso por festivales como Coruña Moito Heavy.

Germán. SES

Sés

De negro integral y con un aire a Patti Scialfa, la integrante de la E Street Band, Sés saltó reivindicativa al escenario de la playa. Recordó a la generación que se crió con ‘Que jallo é’ y ‘Oda ó futbolín’, la cual cantó con el público, para reivindicar la música en gallego en los festivales. “Nun momento que a nosa lingua está morrendo”.

Empezó muy folk y hasta caribeña con ‘Humanamente’ para ir poco a poco y con la puesta de sol buscando un tono más íntimo. Pero solo en lo musical. “As mulleres nos escenarios tamen podemos ir vestidas” o “hai tempo que decidín que eu son a miña única señora” fueron algunas de las sentencias que exlclamó en un show que por otra parte sonó a las mil maravillas.

Los históricos Echo and the Bunnymen en el concierto principal del Noroeste

Echo & The Bunnymen

Lo que para muchos era un sueño se hizo realidad de forma efímera: The Smiths sonaron en Riazor. En realidad era solamente parte de la playlist de Echo & The Bunnymen de cara a su bolo, pero sí que puso al personal en su sitio, al igual que con The Stone Roses.

Imagen del primer Noroeste, a la vista en la exposición del exterior del Palacio de los Deportes de Riazor

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La banda de Liverpool, una de las más notables de comienzos de los 80, escribió otra página memorable de bandas brit en A Coruña. Con un repertorio que sí, vive de rentas, pero que, también, son unas rentas memorables. Ian McCulloch (cantante) y Will Sergeant (guitarra) son historia de la música y derrochan tablas. Lo extenso del concierto de Sés (hasta 22.50, 20 minutos por encima de lo previsto) fue imposible cumplir con la puntualidad británica. Salieron al escenario a las 23:15 para iniciar con ‘Going up’ y caminar por los recuerdos durante 90 minutos. Una puesta en escena oscura, un “hola A Coruña” y ruta hasta dos himnos (un scouse o habitante de Liverpool los pondrá solo por detrás de ‘You’ll never walk alone’): ‘The Killing moon’ y ‘Ocean Rain’, tema de cierre por todo lo alto y que sació la necesidad de buen pop británico, que no brit pop. Siete años después de su bolo en Pelícano mostraron un estado de forma envidiable.

McCulloch y Sergeant tiene ese halo de leyendas pretéritas que han sobrevivido para mantener el estandarte de un estilo, de una época y de una forma de entender las bandas.

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Bomba Estéreo

A las 01.16 horas la playa de Riazor cambió completamente de tercio y se convirtió en una pista de baile de cumbia, salsa y todo lo que Bomba Estéreo meten en una coctelera que les ha llevado a convertirse en una de las bandas latinas más originales y transversales de la escena actual.

Un escenario lleno de hinchables, con setas y motivos psicodélicos recordó a las fiestas de O Burgo y a la película ‘Encanto’ por igual. Necesitaron los de Bogotá apenas unos segundos para convertirse en la gran discoteca de la ciudad.

Juan Aguirre

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Al lado del Andén, donde se celebran las sesiones de Mestizo, los presentes alucinaron con lo que pensaban sería un show de música latina y que acabó por convertirse en los reyes del flow. Y, por supuesto, el hit ‘Fuego’ pasadas las dos de la mañana fue el delirio. Y todo eso sin que los miembros de la banda se dirigiesen apenas al público.

Galería

Las fotos del Festival Noroeste Estrella Galicia

Germán. SESVer más imágenes
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