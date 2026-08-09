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A Coruña

La nueva terraza junto a la playa con marisco cien por cien coruñés, fresquísimo y barato

La cetárea Inmare, en la cala de San Roque, abre un espacio para degustar sus productos al aire libre y a precios asequibles

Julia Nóvoa
09/08/2026 05:00
La cetárea de San Roque
La cetárea de San Roque, con su nueva terraza con sombrillas blancas al fondo, junto a la cala, ayer
Jacobo Vázquez
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Entre los muchos reclamos que tiene A Coruña para conquistar a sus visitantes, el marisco está en un puesto privilegiado del ranking. Sin embargo, cuando se piensa en comer una mariscada o darse un homenaje viene a la cabeza una alta factura o un capricho eventual. Pues bien, la cetárea Inmare ha decidido tirar abajo todos esos prejuicios y crear una ecuación con la que es difícil decirle que no a ese homenaje.

Ubicada en una zona privilegiada, junto a la cala de San Roque, la empresa ha decidido abrir sus puertas y montar una terraza pegada al arenal. De hecho, en realidad se trata de un cocedero de marisco para probar los productos que allí se crían durante todo el año. El precio, además, sorprendió a los primeros visitantes por lo accesible, en comparación con muchos restaurantes tradicionales.

La carta incluye una ración de pulpo a 18 euros, mejillones al vapor a 4, berberechos por 14, gambones a 10 y percebes a 30. Además, también es posible encargar por kilos nécoras del país, buey, centollo, bogavante o langosta. La carta incluye una sentencia que da idea de lo fresco que es el marisco que se sirve: “Producto vivo siempre a su disposición en nuestras piscinas”. De hecho, se recoge de un mostrador a la vista de los clientes, se pesa e inmediatamente se cuece para degustarlo.

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Existe la posibilidad de comerlo en la pequeña terraza que acaba de abrir sus puertas o bien llevarlo para casa. Además, para facilitar aún más las cosas, la cetárea incluye un aparcamiento para los clientes, en pleno Paseo Marítimo y al lado de la cala de San Roque.

Por lo tanto, puede decirse que es complicado encontrar excusas para no darse un gustazo de vez en cuando y comer producto de absoluta proximidad y cien por cien coruñés, y de paso hacerlo en una terraza junto al Atlántico y con la Torre de Hércules de fondo.

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