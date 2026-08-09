¿Qué hacer hoy, 9 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

El teatro Colón ofrece el concierto 'As Times Goes By'. Homenaje a Sinatra de Borja Quiza. Un repaso por las melodías populares americanas del siglo XX, que acabaron convirtiéndose en estándares de jazz. Canciones popularizadas principalmente por Frank Sinatra, pero también por otros cantantes como Billie Holliday, Lena Horne, Bing Crosby, Ella Fitzgerald, de compositores como a Cole Porter, Gershwin, Van Heusen o R. Rodgers.

Fiestas de María Pita, programa completo día a día Más información

El Festival Noroeste Estrella Galicia (21.00 horas) en el parque de Santa Margarita, 'Amoriños', con Xosé A. Touriñán y David Perdomo. Mientras que en O Portiño, se podrá escuchar a REY Dj, La Yaya Dj y el Monkey Mambo Club (12.00 a 16.00 horas).

El concierto de Ginebras (22.00 horas) como parte del ciclo Noites de María Pita se realizará en la plaza de María Pita.

También en los jardines continúan la Feria del Libro (11.00 a 14.00 y 17.30 a 21.30 horas) y Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas), mientras que el Certamen de Habaneras (a partir de las 19.30 horas)tendrá como invitados en la Plaza España a las corales Os Mallos, Montealto, Monelos y San Diego, y Feáns.