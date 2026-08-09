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A Coruña

Hace 25 años | La Feria Medieval se despide con éxito de A Coruña mientras Alvedro pierde su ruta a Mallorca

Hace 75 años se gestionaba un partido a beneficio de un exjugador del Deportivo necesitado de apoyo económico

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
09/08/2026 04:20
Asistentes a la Feria Medieval de A Coruña de 2001
Asistentes a la Feria Medieval de A Coruña de 2001
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001, la Feria Medieval se despedía tras anotar un gran éxito con más de 150.000 personas que se pasaron por los puestos del mercado durante los cinco días que se mantuvo en marcha su programación. Además, en 1951, hace 75 años, era nombrado por el Ministerio de la Gobernación un nuevo jefe de Hematología y Hematoterapia en el hospital de la ciudad y una mujer sufría quemaduras tras caerle encima un café hirviendo.

Hace 25 años | La Feria Medieval se despide tras recibir a más de 150.000 visitantes

La reducción a cinco días de duración de la Feria Medieval no influyó en el número de personas que recorrieron el mercado, que concluyó después de recibir a más de 150.000 visitantes. Los artesanos mostraron su satisfacción por esas cifras y reconocieron que sus ingresos habían sido similares a los de ediciones anteriores. 

Por otra parte, el avión de Spanair que tenía previsto llegar a las 08.40 procedente de Palma Mallorca no aterrizó finalmente en el aeropuerto de Alvedro. El motivo de esta modificación es la falta de demanda que registró viajes Iberojet, la empresa que alquiló el avión para unir A Coruña con las Islas Baleares durante el mes de agosto, con un vuelo semanal. La oferta de esta conexión en otros aeropuertos gallegos parece ser la causa que explica la escasez de demanda. Como contrapartida, los responsables de Iberojet anuncian que fletarán un avión para volar a las Islas Canarias en invierno, si la demanda es suficiente. Además, no descartan elegir otro destino el próximo verano para alquilar otra aeronave a la semana.

Portada de El Ideal Gallego del 9 de agosto de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 9 de agosto de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Herida por café hirviendo y partido a beneficio de un exdeportivista

La joven María Fernández Bullo, de 35 años, con domicilio en Hospital 5, bajo, sufrió quemaduras en la mano derecha al caerle café hirviendo. Fueron calificadas por el facultativo de guardia de leves salvo complicaciones. 

Además, se están realizando las gestiones precisas para organizar próximamente un partido a beneficio del antiguo jugador deportivista Portugués. Se quiere que el equipo blanquiazul se enfrente en Riazor a una Selección Gallega para la que se cuenta con numerosos ofrecimientos de clubs y jugadores. Podía ser este un partido atractivo en los comienzos de la temporada, y además serviría para recaudar una pesetas de las que, al parecer, el bueno de Portugués está bastante necesitado. Es de esperar, pues, que las gestiones tengan un resultado feliz y que este encuentro benéfico sea un hecho próximamente. 

También se nombra, por parte del Ministerio de la Gobernación, jefe de los servicio de Hematología y Hemoterapia de La Coruña a don Dimas Romero Vázquez.

Portada de El Ideal Gallego del 9 de agosto de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 9 de agosto de 1951
Archivo El Ideal Gallego
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