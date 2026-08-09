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A Coruña

Las gafas de El Ideal Gallego para el eclipse triunfan entre los lectores

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/08/2026 13:00
Una persona utilizar las gafas que regaló Grupo Editorial El Ideal Gallego
Una persona utilizar las gafas que regaló Grupo Editorial El Ideal Gallego
Germán Barreiros
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El próximo 12 de agosto será un día histórico: A Coruña, Ferrol y Bergantiños serán lugares privilegiados para poder observar el eclipse solar total que se producirá a partir de las siete y media de la tarde, con las ocho y media como el momento culminante de la oscuridad absoluta.

Para celebrar este hecho (que hace más de cien años que no se produce en la Península Ibérica) Grupo Editorial El Ideal Gallego regala este domingo a sus lectores unas gafas especiales, necesarias para poder observar el fenómeno astronómico con total seguridad.

Simulacro del eclipse de sol en A Coruña el miércoles 29 de abril

Segundo boletín de la Aemet para el eclipse: podrían formarse nubes en algunos puntos de Galicia

Más información

El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Bergantiños y DxT Campeón, de la mano de Joyería Jenaro como patrocinador, obsequian, con muy buena acogida (en muchos quioscos se agotaron), en su edición de este domingo 9 de agosto de 2026 con unas gafas especiales que les permitirán disfrutar con máxima seguridad de este acontecimiento histórico.

Con la compra de cada ejemplar de El Ideal Gallego, Diario de Ferrol y DxT Campeón, los lectores recibieron en sus kioscos un ejemplar de unas gafas homologadas (ISO 12312-2) para presenciar este fenómeno astronómico.

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