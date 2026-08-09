Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El coruñés al que le tocó una millonaria Lotería en Argentina hace 100 años

José Peña García se llevó 500.000 pesos en el sorteo de agosto de 1926

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
09/08/2026 14:17
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Fueron muchos los gallegos (y coruñeses) que hace 100 años cruzaron el Atlántico para buscar fortuna en Sudamérica. Países como Cuba, Argentina o Brasil recibieron a los emigrantes que salían de las costas de Galicia para intentar prosperar en unos países en pleno desarrollo y en el que se multiplicaban las oportunidades. Uno de ellos, un coruñés, encontró la fortuna. Literalmente.

El Ideal Gallego del 10 de agosto de 1926 revela en una pequeña nota procedente de Buenos Aires una noticia que hace referencia a uno de esos vecinos que llegaron a Argentina emigrados. "Coruñés afortunado. Le tocan quinientos mil pesos", titulaba entonces el periódico.

Fiesta en Los Rosales por la Lotería de Navidad

El Sorteo de Navidad reparte más de 14 millones en premios en Galicia, aunque el Gordo esquiva la comunidad

Más información

Se trata de la historia de José Peña García, "natural de La Coruña" y vecino de la localidad de Rosario, que fue uno de los agraciados por la Lotería Nacional en aquel año. "Medio billete llevaba", explica El Ideal Gallego, que cuenta que una administración de la ciudad fue la que vendió el número agraciado con un millón de pesos. También hace referencia a la 'aventura' de José Peña García: "Vino a la Argentina hace unos meses en el vapor 'Cap Polonio' y, como no encontrara condiciones favorables estuvo en Rotán, trasladándose desde allí a Rosario, donde estableció una fábrica de jabones".

Fue al poco tiempo de llegar a Rosario cuando compró un décimo de la Lotería argentina, buscando dinero por la vía de la fortuna de los sorteos. Entonces, ganó dos pesos. Con ese dinero, compró otro décimo, con el que le tocaron otros 250 pesos. La cantidad la volvió a invertir en la Diosa Fortuna comprando medio billete. Gracias a ello, ganó 500.000 pesos.

¿Y a cuánto equivale esto? Teniendo en cuenta que desde 1926 el peso ha cambiado mucho y que Argentina ha cambiado y devaluado su moneda en varias ocasiones desde entonces, la estimación es que el medio millón de pesos de hace cien años sería ahora unos cuatro millones de euros. Sin duda, una fortuna para un emigrante "que ha sido muy comentada entre la colonia española".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Este lunes comienza la inscripción para participar en los cursos gratuitos de conducción segura de motocicletas de la Xunta
Europa Press
Dos viajeros recorren un aeropuerto

El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia
Europa Press
El ideal gallego

Italia ve "desproprocionada" la reacción de Sánchez a sus controles e insiste en proteger sus fronteras
Europa Press
Captura de video del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en declaraciones este domingo a un seleccionado grupo de periodistas en una visita con grandes medidas de seguridad a Arad, localidad del sur de Israel

Netanyahu rechaza la hoja de ruta prevista en el plan de Trump para Gaza
EFE