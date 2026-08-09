El coruñés al que le tocó una millonaria Lotería en Argentina hace 100 años

Fueron muchos los gallegos (y coruñeses) que hace 100 años cruzaron el Atlántico para buscar fortuna en Sudamérica. Países como Cuba, Argentina o Brasil recibieron a los emigrantes que salían de las costas de Galicia para intentar prosperar en unos países en pleno desarrollo y en el que se multiplicaban las oportunidades. Uno de ellos, un coruñés, encontró la fortuna. Literalmente.

El Ideal Gallego del 10 de agosto de 1926 revela en una pequeña nota procedente de Buenos Aires una noticia que hace referencia a uno de esos vecinos que llegaron a Argentina emigrados. "Coruñés afortunado. Le tocan quinientos mil pesos", titulaba entonces el periódico.

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Se trata de la historia de José Peña García, "natural de La Coruña" y vecino de la localidad de Rosario, que fue uno de los agraciados por la Lotería Nacional en aquel año. "Medio billete llevaba", explica El Ideal Gallego, que cuenta que una administración de la ciudad fue la que vendió el número agraciado con un millón de pesos. También hace referencia a la 'aventura' de José Peña García: "Vino a la Argentina hace unos meses en el vapor 'Cap Polonio' y, como no encontrara condiciones favorables estuvo en Rotán, trasladándose desde allí a Rosario, donde estableció una fábrica de jabones".

Fue al poco tiempo de llegar a Rosario cuando compró un décimo de la Lotería argentina, buscando dinero por la vía de la fortuna de los sorteos. Entonces, ganó dos pesos. Con ese dinero, compró otro décimo, con el que le tocaron otros 250 pesos. La cantidad la volvió a invertir en la Diosa Fortuna comprando medio billete. Gracias a ello, ganó 500.000 pesos.

¿Y a cuánto equivale esto? Teniendo en cuenta que desde 1926 el peso ha cambiado mucho y que Argentina ha cambiado y devaluado su moneda en varias ocasiones desde entonces, la estimación es que el medio millón de pesos de hace cien años sería ahora unos cuatro millones de euros. Sin duda, una fortuna para un emigrante "que ha sido muy comentada entre la colonia española".