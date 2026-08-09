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A Coruña

Cuatro Caminos cambia un Banco Pastor por un restaurante de comida rápida

Popeyes prepara la apertura de su nuevo local en la ciudad

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
09/08/2026 17:38
popeyes en cuatro caminos
El edificio de Cuatro Caminos donde abrirá el local de Popeyes 
Patricia G. Fraga
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La plaza de Cuatro Caminos está viendo como su paisaje se transforma de forma evidente en los últimos meses. De tener varios espacios cubiertos por lonas de diferentes rehabilitaciones, ha pasado a contar no solo con edificios recién reformados, sino también, ahora, con nuevos negocios llegados a sus bajos. Se trata, en concreto, del que ocupó en su momento el Banco Pastor en la esquina de la plaza con Doctor Henrique Hervada y la avenida de Fernández Latorre. De ser una oficina bancaria, el local pasará a albergar un restaurante de comida rápida.

Popeyes, una de las mayores cadenas de restauración especializada en pollo, abrirá próximamente su segundo local en A Coruña, tras el que tiene en el centro comercial Marineda City desde hace tres años.

De esta manera, se completa la reformulación completa del edificio del Banco Pastor, que ya tiene a la venta -con algunos ya firmados- los pisos del reformado Residencial Cuatro Caminos, compuesto por veinte viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, además de dos baños. La superficie de las viviendas oscila entre los 105 y 183 metros cuadrados, y el precio de partida es de 435.000 euros en el caso de los pisos sin terraza situados en la tercera planta, los de menor tamaño. Las viviendas que disponen de terraza, ubicadas en el segundo, tercer y quinto piso, de entre 168 y 183 metros cuadrados, tienen un coste de entre 780.000 y 870.000 euros, las más caras.

El edificio del antiguo Banco Pastor, en Cuatro Caminos

A la venta los pisos en la esquina más exclusiva de Cuatro Caminos

Más información

Ahora, en el bajo de este lujoso edificio se instalará Popeyes, que con su oferta especializada en pollo 'asalta' el centro de A Coruña tras conseguir triunfar en Marineda City.

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