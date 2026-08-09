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A Coruña

Las consignas de equipaje ganan terreno en el centro de A Coruña

Los negocios para dar servicio a los turistas se expanden en el entorno de la calle Real

Lara Fernández
Lara Fernández
09/08/2026 04:15
Locker in the city, en la Estrecha de San Andrés
Locker in the city, en la Estrecha de San Andrés
Patricia G. Fraga
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En una semana en la que coincidirán los congresos, las fiestas y sus conciertos, el eclipse y el Teresa Herrera, todo hace pensar que la ciudad vivirá jornadas históricas a nivel turístico. Pero pese a que los próximos días pueden considerarse una excepción, cierto es que el turismo es cada vez mayor en A Coruña, y prueba de ello son los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la última encuesta de ocupación hotelera, correspondiente al mes de junio, 49.570 viajeros se hospedaron en A Coruña (36.777 turistas nacionales y 12.793 extranjeros), la cifra más alta en los últimos años. La tendencia turística de la ciudad, por lo tanto, ha motivado la apertura de nuevos negocios presentes en las grandes urbes de todo el mundo, como las consignas de equipaje.

Taquillas Boxbagend, en Álvaro Cebreiro
Taquillas Boxbagend, en Álvaro Cebreiro
Patricia G. Fraga

Si bien estas tan solo estaban presentes hasta este año en el entorno de la estación de tren, ahora ganan terreno en el centro. Es el caso de Locker in the City A Coruña, una consigna que funciona las 24 horas al día en el número 15 de la Estrecha de San Andrés. Y no es la única, en el número 5 de Álvaro Cebreiro se encuentran las Taquillas Boxbagend. La primera ofrece 44 espacios para guardar las maletas y, la segunda, 24. El objetivo de estas es poner fin a un problema muy común, como el que se da cuando el check-out del alojamiento se realiza horas antes de coger un tren, un avión o un autobús. Es entonces cuando el turista busca un lugar donde dejar su equipaje para poder pasear de forma más libre.

Demanda satisfecha

Ambos negocios abrieron en los últimos meses y tienen un funcionamiento idéntico. El viajero reserva online por horas la taquilla, en función del tamaño que necesite, paga con tarjeta y abre su taquilla desde el móvil.

Con estos establecimientos se pone fin a la falta de un servicio que está disponible en ciudades de todo el mundo. Y es que, sin ir más lejos, Locker in the City dispone de franquicias en doce urbes españolas, siete en Portugal, ocho en Italia y cuatro en Francia.

Las reseñas de los viajeros demuestran que la demanda se ha cubierto: “Una maravilla para dejar la maleta a la salida de mi alojamiento en el centro de A Coruña y poder seguir visitando la ciudad sin la maleta a cuestas, ya que mi vuelo salía a las ocho” o “servicio genial, me permitió aprovechar el último día de vacaciones, pudiendo dejar la maleta hasta la hora de ir al aeropuerto”, son algunos de los comentarios que han compartido.

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