Tranvías, concesionaria de los autobuses, alerta de los “serios problemas de tráfico” de A Coruña

Una persona observa el interior de un autobús de Tranvías | Quintana Quintana

El informe anual que ha hecho público Tranvías, la concesionaria del servicio de autobús urbano de A Coruña, desvela cuáles son, a su juicio, los principales riesgos que pueden afectar a su negocio durante los próximos años. Entre ellos, figuran el contrato que mantiene con el Ayuntamiento, la variación de viajeros, el combustible, las tarifas y la situación actual del tráfico, entre otros.

La concesión para prestar el servicio de transporte urbano en la ciudad es clave para su actividad. En la memoria correspondiente al ejercicio de 2025 se indica que la compañía debe estar preparada “para el día en que se presente al concurso del contrato de concesión”. El actual contrato finalizó en 2024 y el Ayuntamiento tramita la nueva licitación del servicio.

La empresa de autobuses de A Coruña estabiliza sus beneficios, que ascienden a 6,36 millones de euros Más información

También avisa de la “gran dependencia” de la empresa “ante las decisiones municipales y la enorme inestabilidad” que puede generar “la inseguridad jurídica”. En concreto, se refiere a que la Corporación local en 2018 determinó “la bajada de las tarifas al público de forma unilateral”, incumpliendo “la fórmula prevista en el contrato”.

“Los tribunales han dictado sentencia a favor del derecho de la compañía a revisar los precios, pero esta sentencia no ha sido firme hasta octubre de 2022 y, a pesar de restablecer la tarifa original en 2023, queda pendiente restablecer nuevas revisiones y restituir los perjuicios causados”, asegura Tranvías.

Más coches

La concesionaria del transporte no solo se preocupa por cuestiones administrativas, sino que también pone el foco en los problemas de movilidad existentes en A Coruña.

Hace alusión “al aumento de vehículos privados”, dificultades y desvíos causados “por obras”, vehículos en “doble fila” y la “ocupación de paradas”. “Todo esto provoca serios problemas de tráfico e inutiliza en múltiples ocasiones los dispositivos habilitados para Personas con Movilidad Reducida (PMR), al no poder aproximar el autobús a la acera o, simplemente, no poder utilizar la parada”, afirma. Además, apunta a la “ausencia de carriles bus” o BRT (sistema de autobús de tránsito rápido), lo que, a su juicio, implica que “el transporte en superficie” se vea afectado por “las incidencias habituales de tráfico” y “obras en la calzada”.

Este es el sueldo medio que cobran los conductores de los buses urbanos de A Coruña Más información

Otro problema que Tranvías identifica es que “los gastos en combustible” son “muy significativos dentro de los gastos de explotación”. “La enorme incertidumbre en el precio del petróleo, con los fuertes incrementos que hemos sufrido a raíz de la reciente guerra con Ucrania, produce importantes riesgos financieros ya que la tarifa no se está revisando anualmente. Eso hace que los costes se incrementen, y que tal hecho no se pueda repercutir en el precio”, advierte.

La variación en el número de viajeros también preocupa a esta empresa, porque “la experiencia de estos últimos años” demuestra que la compañía está “expuesta” a sufrir “una caída de las personas viajeras en cualquier momento”, tanto por “razones externas” como por la falta de capacidad de “adaptación”.