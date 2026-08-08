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A Coruña

Rusowsky cambia de tercio y se mete el Noroeste en el bolsillo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
08/08/2026 01:08

Puntual como un reloj y a las 0.30 horas, Rusowsky salió al escenario de la playa de Riazor para su curiosa mezcla de estilos. Con un público entregado, el artista de ascendencia eslava interpretó sus clásicos. Todo el mundo esperaba ‘Malibú’. Y vaya la que se montó.

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Pero es que el madrileño, con un show en el que se le intuía más de lo que se le veía, venía de estrenar ese mismo día un tema con la colombiana Karol G. Un cierre diferente para una jornada de pura caña y que reunió, en su momento top, a más de 25.000 personas.

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