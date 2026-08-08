¿Qué hacer hoy, 8 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?
El Festival Noroeste Estrella Galicia cierra sus noches en la playa de Riazor con los conciertos de Zënzar (20.00), Sés (21.00), Echo & The Bunnymen (23.00) y Bomba Estéreo (01.00). Además, en O Portiño estarán los dj Sofie Peries (12.00) y Saya DJ (16.00), mientras que en los jardines de Méndez Núñez estará Bibopalula en concierto a las 12.00 con la Banda do Bosque integrada por Robin, Carpin, Pegui y Merli. Por la tarde le tocará el turno a Lydia Botana, desde las 18.00.
También en los jardines continúan la Feria del Libro (11.00 a 14.00 y 17.30 a 21.30 horas) y Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas), mientras que el Certamen de Habaneras tendrá como invitados en María Pita, desde las 19.30 horas, a la Coral Polifónica Ferrolana, El Acorde Secreto y Coral Polifónica Follas.