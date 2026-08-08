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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 8 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
08/08/2026 04:15
Público durante un concierto del Noroeste en la playa de Riazor
Público durante un concierto del Noroeste en la playa de Riazor
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El Festival Noroeste Estrella Galicia cierra sus noches en la playa de Riazor con los conciertos de Zënzar (20.00), Sés (21.00), Echo & The Bunnymen (23.00) y Bomba Estéreo (01.00). Además, en O Portiño estarán los dj Sofie Peries (12.00) y Saya DJ (16.00), mientras que en los jardines de Méndez Núñez estará Bibopalula en concierto a las 12.00 con la Banda do Bosque integrada por Robin, Carpin, Pegui y Merli. Por la tarde le tocará el turno a Lydia Botana, desde las 18.00.

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Segunda jornada del Noroeste con el concierto de Yerai Cortés en María PitaVer más imágenes

También en los jardines continúan la Feria del Libro (11.00 a 14.00 y 17.30 a 21.30 horas) y Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas), mientras que el Certamen de Habaneras tendrá como invitados en María Pita, desde las 19.30 horas, a la Coral Polifónica Ferrolana, El Acorde Secreto y Coral Polifónica Follas.

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