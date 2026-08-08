¿Qué hacer hoy, 8 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Público durante un concierto del Noroeste en la playa de Riazor Javier Alborés

El Festival Noroeste Estrella Galicia cierra sus noches en la playa de Riazor con los conciertos de Zënzar (20.00), Sés (21.00), Echo & The Bunnymen (23.00) y Bomba Estéreo (01.00). Además, en O Portiño estarán los dj Sofie Peries (12.00) y Saya DJ (16.00), mientras que en los jardines de Méndez Núñez estará Bibopalula en concierto a las 12.00 con la Banda do Bosque integrada por Robin, Carpin, Pegui y Merli. Por la tarde le tocará el turno a Lydia Botana, desde las 18.00.

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También en los jardines continúan la Feria del Libro (11.00 a 14.00 y 17.30 a 21.30 horas) y Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas), mientras que el Certamen de Habaneras tendrá como invitados en María Pita, desde las 19.30 horas, a la Coral Polifónica Ferrolana, El Acorde Secreto y Coral Polifónica Follas.