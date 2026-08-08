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A Coruña

'Noitiña', la camiseta más coruñesa del eclipse

Estación Visual da Coruña diseña una prenda conmemorativa

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
08/08/2026 11:20
Camiseta 'Noitiña' dedicada al eclipse total
Camiseta 'Noitiña' dedicada al eclipse total
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El eclipse solar total del próximo 12 de agosto será un acontecimiento histórico que nadie ha vivido todavía y que, a no ser que la esperanza de vida aumente de manera exponencial, nadie volverá a observar. A Coruña será uno de los lugares mejor situados para disfrutar del espectáculo y desde Estación Visual da Coruña se han propuesto dejar para la posteridad un testigo: una camiseta conmemorativa.

La han bautizado como 'Noitiña' y se puede comprar tanto online como de forma física en Multicopias Galicia, en la calle de Marqués de Amboage, 16, de A Coruña. "A totalidade do eclipse só se verá durante pouco máis de minuto e medio, como promedio, en Galicia, o que fará baixar as temperaturas e deixará a escuras o territorio. Por esa brevidade e pola proximidade do feito coa noitiña habitual, o que transcurre entre o solpor e a noite pechada, foi polo que decidimos poñerlle ise título á imaxe, ademais da data na que se producirá o eclipse", explican desde Estación Visual da Coruña, un proyecto que trata de recuperar imágenes del pasado con datos aportados por conocimientos científicos y técnicos para la obtención de imágenes virtuales de acontecimientos des los que disponen esos datos.

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El eclipse solar llega a Zara

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La camiseta 'Noitiña' está disponible en una edición limitada en las tallas S, M, L, XL y 2XL. En ella aparece el eclipse junto a la Torre de Hércules, con predominio del blanco y negro como ejemplo de esa oscuridad que dejará durante unos minutos el eclipse del 12 de agosto.

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