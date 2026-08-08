'Noitiña', la camiseta más coruñesa del eclipse
Estación Visual da Coruña diseña una prenda conmemorativa
El eclipse solar total del próximo 12 de agosto será un acontecimiento histórico que nadie ha vivido todavía y que, a no ser que la esperanza de vida aumente de manera exponencial, nadie volverá a observar. A Coruña será uno de los lugares mejor situados para disfrutar del espectáculo y desde Estación Visual da Coruña se han propuesto dejar para la posteridad un testigo: una camiseta conmemorativa.
La han bautizado como 'Noitiña' y se puede comprar tanto online como de forma física en Multicopias Galicia, en la calle de Marqués de Amboage, 16, de A Coruña. "A totalidade do eclipse só se verá durante pouco máis de minuto e medio, como promedio, en Galicia, o que fará baixar as temperaturas e deixará a escuras o territorio. Por esa brevidade e pola proximidade do feito coa noitiña habitual, o que transcurre entre o solpor e a noite pechada, foi polo que decidimos poñerlle ise título á imaxe, ademais da data na que se producirá o eclipse", explican desde Estación Visual da Coruña, un proyecto que trata de recuperar imágenes del pasado con datos aportados por conocimientos científicos y técnicos para la obtención de imágenes virtuales de acontecimientos des los que disponen esos datos.
La camiseta 'Noitiña' está disponible en una edición limitada en las tallas S, M, L, XL y 2XL. En ella aparece el eclipse junto a la Torre de Hércules, con predominio del blanco y negro como ejemplo de esa oscuridad que dejará durante unos minutos el eclipse del 12 de agosto.