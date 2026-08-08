La comisión de urbanismo renovada advirtió de problemas en la parada de bus metropolitano

quintana. parada de bus interurbano en el teatro ColÃ³n EC

"A comisión quere trasladar a súa preocupación respecto da proposta de mudar a parada dos autobuses á rúa Manuel casas porque aprecia un máis que probable conflito na mobilidade urbana e unha incidencia negativa na contorna". Con estas palabras, la comisión Pepri, que la alcaldesa, Inés Rey, ha renovado totalmente esta misma semana, advertía sobre la decisión del Gobierno local de trasladar la parada de autobús metropolitano de Entrejardines a la calle situada entre el teatro Colón y Correos.

La reforma de la calle había sido criticada por el PP, que aseguraba que había problemas de espacio y de distribución de las zonas de carga y descarga. Miguel Lorenzo, portavoz popular, había asegurado además que la falta de una zona de carga y descarga próxima podía afectar las producciones que se celebran en el Teatro Colón: "Inés Rey se gasta 8 millones de euros para hacer una parada de buses más pequeña que la de Entrejardines y para eliminar el espacio reservado para el teatro, cuando una obra de ocho millones tiene que servir para mejorar la calidad de vida de los coruñeses y no para aumentar sus problemas”.

El sindicato CSIF de Alsa también había alertado del "gravísimo riesgo de circulación y atropello" que supone el giro y maniobras que deben realizar los autobuses metropolitanos en un "entorno completamente saturado". A menudo, los grandes autobuses del área metropolitana convergen en la parada llegando a bloquear prácticamente toda la calle de Alcalde Manuel Casás, y luego tienen que rodear Correos, entrando en la zona peatonalizada frente a Palexco, para volver a salir de la ciudad por los Cantones. Insisten en que la cabecera se encuentra en una zona de altísima concentración peatonal, donde coinciden autobuses, taxis, vehículos de movilidad personal y un flujo constante de peatones.

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Los conductores afirman que se ven obligados a maniobrar vehículos de grandes dimensiones en estas condiciones, con ángulos muertos, visibilidad limitada y presencia continua de peatones, lo que incrementa de forma clara el riesgo de atropello. Lo califican de "problema estructural" derivado de una mala planificación, que está convirtiendo esta cabecera en un punto negro para la seguridad vial en la ciudad.

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La directora xeral de Mobilidade de la Xunta, Judit Fontela, había recordado que el cambio desde Entrejardines a su actual ubicación no fue consensuado: “Nos vino dado. No se consultó si entendíamos si la parada era el lugar oportuno. Ahora existen algunos problemas de operatividad". Y aseguraba que la Policía Local apremiaba a los buses a que recogieran o dejaran a los pasajeros para evitar atascos

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Rey rechazó todas las quejas, dirigiéndolas a la Xunta, en el caso de los chóferes, o a negar que el problema existieran, en el caso del PP, poniendo como ejemplo que el teatro Rosalía no tiene ningún problema para descargar el material de sus producciones. "O proxecto dos Cantóns está perfectamente consensuado, trazado e elaborado", había declarado.

Renovación de la comisión

La comisión Pepri (Plan especial de Protección y Reforma Interior) asesora al Gobierno local sobre urbanismo en el ámbito de la Ciudad Vieja y la Pescadería. Es decir, la zona más delicada arquitectónicamente de la ciudad, porque alberga la mayor parte del patrimonio histórico y por la que pasa el Camino Inglés y sus miembros llevaban años formando parte de ella, desde el Gobierno de Carlos Negreira, dado que su perfil era técnico e independiente.

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Pero Rey convocó una Junta de Gobierno local para cambiar todos los puestos (los cinco) que dependía de ellas. También cambió la presidencia, que ocupaba el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, crítico con algunas medidas de su propio Gobierno local.

Cuestionada ayer al respecto, Rey lo hizo pasar como un asunto rutinario, que entra dentro del normal ejercicio de sus potestades: "Con absoluta normalidad, en una junta de Gobierno, se procedió a la actualización por renuncia de titulares, por cambios en las competencias municipales o por jubilación o próximas jubilaciones. En el ejercicio de mis facultades como alcaldesa decido quién está y quién no en los distintos entes que dependen del Ayuntamiento".