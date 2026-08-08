Hasta 115 euros al mes, el coste de aparcar sin esperas en Monte Alto

Vista del mercado de Monte Alto, con el aparcamiento Quintana

Es cierto que, con excepción de Xuxán, no existe ningún barrio en A Coruña donde sea fácil aparcar. Y cada año, las obras de humanización retiran más plazas de aparcamiento en la calle (aunque, a veces, las reubiquen en otras) y convierten el aparcamiento en un ritual en el que los conductores pierden un buen rato rondando por las calles en busca de una plaza (lo que se conoce como tráfico de agitación). Ahora, el Ayuntamiento saca a la licitación la gestión del parking de Monte Alto tras rescatarse la concesión, con abonos mensuales de, como máximo, 115 euros.

La concesión del parking de Monte Alto se licita por 785.000 euros Más información

En total, son 154 plazas, pero 92 se destinarán a alquiler, y solo 62 serán rotativas, a 1,40 euros la hora. Hay que señalar que no se reserva ninguna para el supermercado que acoge el mercado municipal, como sí ocurría antes de la reforma así que, si algún comprador quiere llevar el coche para no cargar bolsas, tendrá que pagarlo aparte. Eso sí, en las cláusulas administrativas señala que la nueva concesionaria podrá destinar otras 22 plazas de rotación a abonos mensuales.

cifras 1 millón de euros es la inversión que tendrá que hacer la nueva concesionaria en el parking, además de pagar 785.000 euros por la adjudicación 486 plazas es el déficit de aparcamiento del barrio, según el estudio que acompaña a la licitación del parking de Monte Alto por el Ayuntamiento

Los importes se mantendrán el primer año de la concesión (a 50 años) pero luego se revisarán al alza, previa información al Ayuntamiento, en función de factores como el IPC. Por otro lado, la nueva concesionaria tendrá que invertir un millón de euros en reformar el viejo parking.

En todo caso, el estudio realizado por el Ayuntamiento como parte de la licitación señala que los problemas de aparcamiento en el barrio de Monte Alto son reales y contabilizaron 65 vehículos que estacionan de forma irregular aceras, pasos de peatones, líneas amarillas, etc) en una inspección realizada in situ.

“Por lo tanto, se puede concluir que el nivel de ocupación es elevado con un importante número de vehículos aparcados de manera irregular”, explica el informe. Es más: el estudio contabiliza 4.292 plazas en todo Monte Alto y estima que el déficit es de 486, de manera que las 154 del nuevo aparcamiento solo servirán para paliar un problema endémico.