El Deportivo se presenta ante su afición en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, el Deportivo se presenta ante su afición con tres caras nuevas y 12.000 seguidores en las gradas. En 1976, hace 50 años, los accidentes de tráfico en Cuatro Caminos rebautizan un cruce como el de “la chatarrería”, mientras que hace 75, en 1951, dos vecinos eran denunciados por dejar sin pagar la cuenta en un local de hostelería. Hace 100 años, en 1926, San Andrés vivía una brillante verbena dentro del programa de fiestas del verano.

Hace 25 años | El Dépor se presenta ante 12.000 aficionados con solo tres fichajes

El Dépor realizó su presentación oficial ante la afición, que llenó buena parte de las gradas de Riazor. Más de 12.000 seguidores presenciaron las evoluciones de la plantilla blanquiazul, en la que sólo hay tres caras nuevas. Con anterioridad, durante la mañana, se inauguraron las instalaciones de la Deportienda, también en el estadio.

Por otra parte, el Paseo Marítimo de Bens será un museo al pie del Parque Atlántico. El futuro trazado, de 2.300 metros de longitud, cambiará el hormigón por el adoquín, primará al peatón sobre el coche y alegrará la vista con un desfile de esculturas y murales. La peculiar ruta artístico-cultural nacerá a pocos metros del Millennium y morirá en O Portiño y se hará con una inversión de 1.200 millones de pesetas.

El Deportivo se presenta ante su afición en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Los accidentes de tráfico constantes en el “cruce de la chatarrería”

Un herido grave y cinco leves resultaron del choque frontal de los vehículos en la carretera comarcal del Birloque-Arteijo, lugar de Mesoiro. Además, una nueva colisión tuvo lugar en la confluencia de la calle del doctor Hervada con la fuente luminosa de Cuatro Caminos. Dos “Simcas” se pegaron el topetazo en el mismo sitio donde muchos otros días se lo pegan otros vehículos. Ya le llaman a esta esquina, donde hay una oficina del Banco Pastor, el “cruce de la chatarrería”. El problema consiste en que los vehículos que pasan el semáforo de la gasolinera en ámbar se encuentran, inexorablemente, con los que ya han saltado el semáforo de la fuente luminosa y, si estos no se dan cuenta de su llegada, lo normal es que se la peguen.

Portada de El Ideal Gallego del 8 de agosto de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Dos vecinos denunciados por irse sin pagar una consumición de 110 pesetas

En un hotel de esta capital hicieron consumiciones por valor de 110 pesetas los jóvenes Jesús Novoa Golpe, con domicilio en Panaderas, 50, y Alberto Martínez Bálgona, de Marqués de Cerralbo, 11, y como quiera que se negaron a abonar el importe de las mismas fueron denunciados al Juzgado de guardia.

Respondiendo a sus humanitario fines y a la inteligente propaganda que le precedió, se celebró con el concurso del público la llamada Fiesta de la Banderita, que anualmente organizada la Cruz Roja Española. En los lugares de costumbre se situaron las diversas mesas de petitorio, ocupadas por las entidades que habitualmente se encargan de este cometido.

Portada de El Ideal Gallego del 8 de agosto de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Brillante verbena en San Andrés con los comercios rivalizando en adornos

Se celebró en la calle de San Andrés la anunciada verbena popular, que estuvo tan concurrida como animada y resultó brillantísima. La profusión de faroles a la veneciana y el adorno de ramaje, flores y banderas le daban un aspecto fantásticos. Los comercios rivalizaron en el adorno de sus respectivos escaparates, derrochando arte, elegancia y buen gusto.

En el tren mixto llegaron de el delegado de la Asociación general de empleados y obreros de ferrocarriles de España, el de la agrupación Deportiva Ferroviaria, y el jefe de depósitos, conduciendo los dos primeros la bandera de la Asociación, que había de ondular en el campo del Deportivo en los partidos de foot-ball a beneficio del Colegio de huérfanos ferroviarios.

Portada de El Ideal Gallego del 8 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego