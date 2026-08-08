Estos son los lugares en los que la Guardia Civil realizará una vigilancia especial durante el eclipse

El parque de las Trece Rosas, en Oleiros, será uno de los lugares de especial observación del eclipse Carlota Blanco

La Guardia Civil desplegará un amplio dispositivo especial de seguridad en la provincia de A Coruña con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, un acontecimiento excepcional que situará a España como uno de los principales escenarios mundiales para la observación de este fenómeno astronómico y que atraerá a una importante afluencia de visitantes hacia numerosos puntos del territorio coruñés.

El operativo de la Guardia Civil, que cuenta con más de 24.000 efectivos a nivel nacional, desplegará diferentes especialidades por tierra, mar y aire y reforzará la seguridad ciudadana, la movilidad y la protección del medio ambiente en los principales puntos de observación distribuidos por todo el territorio nacional. Según explican desde el Cuerpo, se garantizará la seguridad de más de 660 puntos de observación del eclipse solar total situados en demarcación de Guardia Civil, lo que supone el 84% de los identificados en todo el territorio nacional.

En la provincia de A Coruña se garantizará la seguridad en toda la demarcación de Guardia Civil, aunque se marcarán como principales puntos de observación:

Playa de Gandarío, Bergondo

Playa de Cabanas

Área de Boca do Río, San Mamede

Playa de La Magdalena, Cedeira

Playa de Alameda, Miño

Paseo de A Ribeira, Miño

Puerto de Miño

Playa Grande de Miño

Playa de Perbes, Miño

Punta Seixo Branco, Oleiros

Faro de Mera, Oleiros

Morro de Canide, Oleiros

Puerto de Santa Cruz, Oleiros

Parque Trece Rosas, Oleiros

Campo de fútbol da Rega-Cabaleiros, Tordoia

Paseo Marítimo Do Pindo

Mirador de Fontevella, Caldebarcos

Área de Mar de Lira

Faro de Punta Insua, Lariño

Paseo de A Ribeira, Miño

Parque das Idades, Miño

Paseo Marítimo de acatalidados de Sabón, Repibelo, Valcobo y Barrañan en Arteixo

Paseo Marítimo de Caión

Playa de Pantín, Valdoviño

Mirador acantilado de Loiba, Oritgueira

Mirador Costa San Antón de Corveiro, Cedeira

Faro de Fisterra

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Para ello, la Guardia Civil reforzará su presencia preventiva y visible en las principales vías de comunicación, accesos a los puntos de observación y espacios naturales de la provincia donde se prevé una mayor concentración de espectadores.

El dispositivo permitirá canalizar y ordenar los flujos de tráfico, facilitar la movilidad, prevenir la comisión de infracciones y delitos y garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

En el operativo se han identificado estos puntos de observación en la demarcación de la Guardia Civil en A Coruña, donde se intensificará la vigilancia mediante un despliegue adaptado a las características y necesidades de cada zona.

El dispositivo contará con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, Seprona, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, GREIM, GEAS, Usecic, Unidades Fiscales y de Fronteras, equipos de aeronaves no tripuladas (UAS y Pegaso), Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, Centros Operativos y el resto de especialidades que resulten necesarias, apoyadas por medios terrestres, marítimos y aéreos y por las capacidades tecnológicas del Puesto de Mando Avanzado para el seguimiento permanente de la evolución del dispositivo.

El operativo se desarrollará en permanente coordinación con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, servicios de emergencias, la Xunta de Galicia y las administraciones locales de la provincia, policías locales y el resto de organismos implicados, reforzando la colaboración institucional para ofrecer una respuesta integral durante todo el desarrollo del evento.

Además del despliegue operativo, la Guardia Civil desarrollará una intensa labor informativa y preventiva para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de disfrutar del eclipse con seguridad y minimizar los riesgos asociados a la elevada concentración de personas en espacios naturales de la provincia.

Entre las principales recomendaciones destacan planificar los desplazamientos con suficiente antelación, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferente y las zonas de exclusión, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia.

Asimismo, se recuerda la importancia de estacionar únicamente en los lugares habilitados, evitando hacerlo en arcenes, pistas forestales o carreteras estrechas que puedan impedir el acceso de los servicios de emergencia. Del mismo modo, se recomienda disponer de agua, alimentos y combustible suficiente ante posibles retenciones derivadas de la elevada afluencia de vehículos. Con el objetivo de preservar el medio natural, la Guardia Civil insiste en la necesidad de respetar el entorno, no abandonar residuos, evitar acceder a fincas privadas o terrenos agrícolas y minimizar cualquier alteración sobre la fauna y la flora.

Especialmente, se recuerda que está prohibido encender fuego en aquellos lugares donde exista restricción, no debe aparcarse sobre vegetación seca debido al riesgo de incendio que pueden provocar los componentes calientes del vehículo y es imprescindible mantener despejados todos los accesos que puedan ser utilizados por los servicios de emergencia.