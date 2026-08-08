Este es el sueldo medio que cobran los conductores de autobuses urbanos de A Coruña 

Una persona contempla un autobús de Tranvías Quintana

La memoria anual de Tranvías, la concesionaria del servicio de autobús urbano de A Coruña, desvela múltiples datos sobre su actividad correspondientes al ejercicio de 2025. Como más destacados, figuran que cuenta con una plantilla total de 306 personas y que el salario medio percibido asciende a 40.837,86 euros (excluidos los salarios de los directivos).

El sueldo medio más elevado lo perciben los trabajadores adscritos al servicio de taller, que cobraron una media de 42.560,25 euros durante el año pasado. Los empleados de administración percibieron 40.656,07 euros y el denominado “personal de movimiento” (inspectores y conductores) alcanzó los 40.604,04 euros de media. Estas cifras están por encima del salario medio español, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en 29.540,26 euros.

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En cuanto a la distribución por rangos de edad, los datos recopilados por la concesionaria de los autobuses urbanos de A Coruña muestra que la edad de la plantilla se concentra principalmente entre los 40 y los 59 años, con una media de 45,64 años. Además, la compañía señala que no despidió a ninguna persona en el ejercicio de 2025.

Complemento de antigüedad

El documento también detalla que “la política retributiva de la empresa” se basa “en el establecimiento de diferentes categorías profesionales” reflejadas “en las tablas salariales vigentes” en el convenio colectivo, no haciendo “ninguna distinción por género”.

Tranvías analizó los datos de los salarios y detectó que existe “una brecha salarial” entre hombres y mujeres del 11,99% (varones, 41.382,73 euros; mujeres, 35.062,43 euros).

Ante esta situación, encargó una auditoría para abordar estas diferencias, tras lo cual concluyó que existen “diversas circunstancias” que justifican “la existencia de estas diferencias”: principalmente “el complemento de antigüedad, así como las derivadas de situaciones de baja, jornadas parciales o periodos de trabajo efectivo inferiores a un año natural”. “Todos estos factores inciden de manera más significativa en el colectivo femenino”, afirma el informe anual.

La empresa explica que las brechas calculadas quedan “suficientemente justificadas” y ha determinado que cumple “estrictamente con las retribuciones establecidas en el convenio colectivo para las distintas categorías profesionales”.

La memoria anual elaborada por la concesionario de transporte explica que el tiempo de trabajo está regulado “por el convenio colectivo propio de la sociedad”, el cual cubre al 100% del personal. En dicho convenio, se recoge que la duración máxima ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales, lo que equivale a 1.770 horas efectivas anuales y será continuada, excepto en circunstancias especiales en que el servicio lo requiera.