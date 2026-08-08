Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El centro cívico de Labañou contará con 100.000 euros para arreglar su ascensor y reformar suelos y paredes

Las actuaciones iniciales consistirán en la desconexión completa del ascensor existente

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/08/2026 15:35
El centro cívico de Labañou se inundó en un temporal en febrero
Intervención de los bomberos tras una inundación en el centro cívico de Labañou
Patricia G. Fraga
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de A Coruña ha sacado a licitación las obras para instalar un nuevo ascensor en el Centro Cívico de Labañou, que sustituirá a la anterior unidad, inactiva debido a una avería. El presupuesto base de licitación del proyecto es de 48.208,61 euros, y el plazo aproximado de ejecución es de 18 semanas. Además, también salió la licitación otro contrato para la realización de varios trabajos de renovación de las paredes y suelos del edificio, con una inversión de unos 47.566,13 euros.

Estas intervenciones se engloba dentro del paquete de mejoras estructurales que el Gobierno local está llevando en toda la red de centros cívicos de la ciudad, con una inversión total de más de 1,58 millones en acciones de modernización y mejora en las diferentes instalaciones de la red municipal.

“Cuidar los centros cívicos de la ciudad es cuidar la cultura de barrio. Estos puntos de encuentro son fundamentales para afianzar las identidades y las relaciones de vecindad. Por ello el Gobierno de Inés Rey va a seguir poniendo todos los recursos disponibles a disposición de la modernización de estos lugares tan importantes”, subrayó la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa.

Inés Rey, esta semana, en la reapertura de la biblioteca

Los vecinos de Los Rosales, molestos con las obras de su centro cívico: "Hemos tardado meses para tener un espacio a medias"

Más información

Las actuaciones iniciales consistirán en la desconexión completa del ascensor existente, incluyendo la parada y bloqueo de todos sus sistemas, así como la desconexión de la instalación eléctrica asociada. Asimismo, se procederá a la retirada de las instalaciones vinculadas al cuarto de máquinas, incluyendo cuadros eléctricos, cableado, sistemas de control y demás elementos auxiliares.

A continuación, se llevará a cabo el desmonte y retirada del equipo antiguo, que comprende la cabina, contrapesos, guías y demás elementos mecánicos, asegurando en todo momento la conservación del hueco del ascensor y de la estructura del edificio. Estas operaciones se realizarán minimizando la afectación al resto de las instalaciones y espacios del Centro Cívico.

Finalmente se procederá a instalar un nuevo ascensor accesible, cumpliendo la normativa vigente en materia de seguridad, accesibilidad y eficiencia energética. La intervención incluye el montaje de la cabina, contrapesos, guías y sistemas de seguridad, así como la integración de los mandos y elementos de control. El nuevo elevador tendrá capacidad para ocho personas y unos 630 kilos de peso.

Este segundo contrato que sale la licitación consiste en la reparación y acondicionado de los suelos de tarima existentes en el Centro Cívico, además de los trabajos para la recuperación del acabado superficial de los radiadores de las plantas baja y primera, así como el acondicionado de los paramentos verticales de la primera planta y de los panelados de madera.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El eurodiputado Francisco Millán Mon

El eurodiputado popular gallego Millán Mon reivindica "más Europa" y más ayudas para combatir los incendios forestales
Europa Press
PALMA DE MALLORCA, 06/08/2026.- El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ofrece declaraciones tras su reunión con el rey Felipe VI este jueves en el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca. EFE/ Ballesteros

El Gobierno de Ceuta pide tranquilidad ante una posible entrada masiva el 15 de agosto
EFE
El ideal gallego

El Senado avisa por carta a Marlaska, Robles y Albares de las consecuencias de no comparecer
EFE
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su discurso de investidura en cali

De la Espriella asume Presidencia de Colombia en acto con matiz religioso y poco protocolo
EFE