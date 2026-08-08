El centro cívico de Labañou contará con 100.000 euros para arreglar su ascensor y reformar suelos y paredes

Intervención de los bomberos tras una inundación en el centro cívico de Labañou Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de A Coruña ha sacado a licitación las obras para instalar un nuevo ascensor en el Centro Cívico de Labañou, que sustituirá a la anterior unidad, inactiva debido a una avería. El presupuesto base de licitación del proyecto es de 48.208,61 euros, y el plazo aproximado de ejecución es de 18 semanas. Además, también salió la licitación otro contrato para la realización de varios trabajos de renovación de las paredes y suelos del edificio, con una inversión de unos 47.566,13 euros.

Estas intervenciones se engloba dentro del paquete de mejoras estructurales que el Gobierno local está llevando en toda la red de centros cívicos de la ciudad, con una inversión total de más de 1,58 millones en acciones de modernización y mejora en las diferentes instalaciones de la red municipal.

“Cuidar los centros cívicos de la ciudad es cuidar la cultura de barrio. Estos puntos de encuentro son fundamentales para afianzar las identidades y las relaciones de vecindad. Por ello el Gobierno de Inés Rey va a seguir poniendo todos los recursos disponibles a disposición de la modernización de estos lugares tan importantes”, subrayó la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa.

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Las actuaciones iniciales consistirán en la desconexión completa del ascensor existente, incluyendo la parada y bloqueo de todos sus sistemas, así como la desconexión de la instalación eléctrica asociada. Asimismo, se procederá a la retirada de las instalaciones vinculadas al cuarto de máquinas, incluyendo cuadros eléctricos, cableado, sistemas de control y demás elementos auxiliares.

A continuación, se llevará a cabo el desmonte y retirada del equipo antiguo, que comprende la cabina, contrapesos, guías y demás elementos mecánicos, asegurando en todo momento la conservación del hueco del ascensor y de la estructura del edificio. Estas operaciones se realizarán minimizando la afectación al resto de las instalaciones y espacios del Centro Cívico.

Finalmente se procederá a instalar un nuevo ascensor accesible, cumpliendo la normativa vigente en materia de seguridad, accesibilidad y eficiencia energética. La intervención incluye el montaje de la cabina, contrapesos, guías y sistemas de seguridad, así como la integración de los mandos y elementos de control. El nuevo elevador tendrá capacidad para ocho personas y unos 630 kilos de peso.

Este segundo contrato que sale la licitación consiste en la reparación y acondicionado de los suelos de tarima existentes en el Centro Cívico, además de los trabajos para la recuperación del acabado superficial de los radiadores de las plantas baja y primera, así como el acondicionado de los paramentos verticales de la primera planta y de los panelados de madera.