Borja Quiza | “Alguien que se divierte en la vida, se divierte más en el escenario”

Borja Quiza, frente al Palacio de María Pita Carlota Blanco

El barítono gallego Borja Quiza vuelve a ser parte de la programación principal de las Fiestas de María Pita, en esta ocasión con un homenaje este domingo (21.00 horas) a Frank Sinatra, ‘As times goes by’, una selección del repertorio que en su momento entonó ‘La Voz’ y que se dispondrá en un lugar especial de la ciudad como el teatro Colón, con entrada libre hasta completar el aforo.

Quiza recuerda que ha formado parte en otras ocasiones del programa de fiestas con producciones propias o colaboraciones con la OSG o la Gaos en María Pita. Pero este formato le hace ilusión. “Muchas veces, los que nos dedicamos a esto y trabajamos en los teatros, creemos que todo el mundo va a los teatros o tiene el hábito de ir, pero cuando te das cuenta de la realidad, te das cuenta de que no, que hay un gran porcentaje de población que no tiene el hábito de entrar al teatro”, reflexiona el cantante, que ve en esta idea una iniciativa para que este tipo de público “pise el teatro por primera vez y se anime luego a volver a más eventos”.

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Este domingo se dispondrá en el Colón una producción que se creó con motivo “del centenario de Sinatra, con intención de hacerle un homenaje”. Lo que nació como ‘Homenaje a ‘La Voz’’ evolucionó hasta ‘As times goes by’, con representaciones hasta en Madrid y repitiendo en Galicia casi una quincena de veces.

“Son canciones cantadas en algún momento por Sinatra”, explica el barítono, que añade que es una revisión “más camerística”. “En Coruña ya me han visto con ‘Cool Swing’, el concierto grande con big band, haciendo un repertorio parecido, pero esto es un formato más pequeño, con piano, contrabajo y saxo, un formato más jazzístico, más íntimo, creo que es otra historia”, añade. “Este formato más cercano hace que la gente disfrute mucho de las canciones”, apunta Quiza, recordando que hasta la fecha el espectáculo ha funcionado “muy bien”.

Los grandes cantantes

Ponerse en la piel de Sinatra no es algo sencillo y la pregunta surge por sí sola: ¿Qué significó para usted? Quiza sonríe, aunque la pregunta es concreta, requiere de explicación previa.

“En el canto lírico, muchas veces la gente nos quiere separar”, comienza a relatar el barítono, que asegura que hoy en día reina la “especialización”, sobre todo en el mentado ramo. “En la música mainstream no tanto, es como que con la fusión abarco más público, pero en la música culta, si quieres llamar así a la clásica, es como que uno reivindica su sitio a base de la especialización fina, etiquetas y frasquitos cada vez más pequeños. No puede haber cosa que más me horrorice”, apunta entre risas. “Mi inspiración, las cosas que me gustan son tremendamente amplias”, motivo por el que siempre ha tratado de evitar las barreras.

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Sin embargo, cree que en el pasado, “sobre todo en la época de Sinatra”, esa línea que separaba la lírica de la canción melódica popular era casi inexistente, “pero hoy en día estamos superlejos, es como que los líricos somos esos bichos raros con esmoquin que cantan en teatros con la cara muy tensa y que la música popular es otra cosa”.

Cree que en el pasado había grandes voces en la música melódica popular que le daban un protagonismo real a su voz, “a la calidad del canto”. Y enumera Quiza nombres como Raphael, Nino Bravo, Camilo Sesto, Tom Jones, Rocío Jurado, Betty Missiego o Cecilia, sin olvidarse del propio Sinatra. “¿Podrían haberse dedicado a la lírica si hubieran querido? Probablemente, era solo una evolución técnica, pero que está muy cerquita de lo que hacían”, indica, antes de reflexionar de nuevo sobre el hoy en día: “Nos cuesta encontrar un cantante dentro de la música popular, o mainstream, como la quieras llamar, que esté más cerca de la lírica. Ha desaparecido ese ‘gap’, por eso los líricos estamos tan lejos de la música popular”, asegura, antes de reivindicar que “no existe una barrera que separa la lírica del resto y creo que Sinatra era un gran ejemplo de ello”.

Y todo esto lleva a la respuesta a la pregunta inicial: “Para mí, Sinatra está en el top-5 de cantantes de la historia, en general. Por eso hacerle un homenaje, cantar su repertorio, me parece divertidísimo para mí y siento un orgullo, como mitómano, de poder hacerle este homenaje, además en mi ciudad, ante mi gente, con un concierto gratuito en las Fiestas de María Pita”.

Sinatra y los cuidados

Como casi todo el mundo, pese a que de pequeño quizá no se centraba en el mundo de la canción popular, el nombre de Sinatra trascendía a todos los espectros musicales y sociales. De niño ya había escuchado hablar de él, sabía quién era, y, con 10 años, era consciente del “run-run” por su visita al Coliseum en 1992.

“Luego me han hablado mil veces personas que trabajaron en el concierto, mil anécdotas, algunas se pueden contar, otras...”, dice entre risas. Un par de años después ya empezó a dejarse llevar por esas grandes voces: “Desde Mercedes Sosa entró Gardel, de Gardel entra Sinatra... en casa sí que se escuchaba mucho a Camilo Sesto, a Nino Bravo... más música española, pero ya en mi adolescencia temprana descubrí de verdad a Sinatra y lo empecé a escuchar mucho”.

Al hilo de las anécdotas de aquel concierto del 92 en A Coruña, no se escapa la pregunta relacionada con la botella de whisky que Sinatra se bebió durante el concierto, quizá un sacrilegio visto con ojos de grandes cantantes que abogan por tener un mimo especial por su voz para que esté al 100%.

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“A ver cómo te enfoco la respuesta”, reflexiona entre risas Quiza antes de empezar. “Hay que cuidarse, claro, pero hay algo en la lírica, creo que negativo, que es el nivel de exigencia tan tan tan alto, que, al final, se nos olvida divertirnos en algún momento”, apunta.

“Si uno está demasiado preocupado, en su burbuja de cristal, se vuelve extremadamente delicado el cuerpo, si uno vive más normal, el cuerpo se acostumbra a que hayas dormido una hora menos, a que te haya sentado mal una comida... todo eso afecta a la voz, pero no tanto y no pasa nada porque uno no esté al 100% una noche”, asegura. “Cuando uno deja de vivir, tiene menos que contar en el escenario, como resumen. Si uno no se enamora 27 veces, se desenamora otras 27, si no socializa, sale de fiesta, no sale de fiesta, lee libros... no tiene nada que contar. Creo que alguien que se divierte en la vida, se divierte más en el escenario contando cosas”, concluye Borja Quiza.