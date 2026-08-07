La empresa de autobuses de A Coruña estabiliza sus beneficios, que ascienden a 6,36 millones de euros

Taller de mantenimiento de Tranvías, ubicado en Los Rosales Germán Barreiros

Tranvías, empresa concesionaria del transporte urbano de A Coruña, registró un beneficio después de impuestos de 6,36 millones de euros en 2025, un 2,5% menos que en el ejercicio anterior. Esto supone que mantiene sus ganancias estables tras las subidas que contabilizó en ejercicios fiscales anteriores.

Estas cifras aparecen recogidas en la memoria anual de su actividad correspondiente al año pasado. Además, figuran otros datos destacados, como que la compañía abonó 2,01 millones de euros a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en concepto de impuesto de sociedades.

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En cuanto a las subvenciones cobradas, la firma de transporte público desvela que percibió 21,96 millones de euros de la bonificación municipal, estatal y autonómica a la tarifa durante el ejercicio de 2025.

El informe anual explica que “la eficiencia económica y de recursos” es uno de los “ejes fundamentales para la consecución de resultados y el mantenimiento de operaciones”. Tranvías indica que, si bien “la finalización de la concesión y la inseguridad jurídica de los últimos años” ha limitado “la estrategia de inversiones”, se ha mantenido “una gestión eficiente” para que “en ningún caso” esto supusiera “una merma en la oferta del servicio y en su calidad”.

“La compañía es consciente de que se debe ofrecer un servicio alto, adecuado y adaptado de la mejor manera posible a las necesidades de la ciudadanía”, afirma. Además, explica que ha realizado “varias inversiones en la actualización de la flota”, de la cual destaca el primer vehículo 100% eléctrico de la compañía en 2024 y en funcionamiento desde entonces. Sobre esto, resalta que este vehículo marca “la apuesta de la empresa por la sostenibilidad y por la electromovilidad”, “clave del futuro en el transporte urbano”.

Según los datos desvelados por la operadora de transporte público coruñesa, en 2025 transportó a más de 28,5 millones de personas, un “récord” que la sitúa, “una vez más”, como la ciudad “con mayor número de usos urbanos de Galicia”, tanto “a nivel absoluto como en viajes por habitante”.

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“Esta ratio es además una de las mayores de España obtenidas en ciudades de nuestro entorno, de entre 350.000 y 200.000 habitantes”, destaca. A esto añade que este “buen nivel de resultados” se debe a que la compañía centra sus operaciones “en la mejora continua de la calidad de su servicio”. Sobre esta cuestión, presume de que dispone de siete certificados de gestión de la calidad en distintos ámbitos y normas internacionales.

Refuerzos

Tranvías acumula una trayectoria histórica de 125 años. Se constituyó por escritura pública otorgada el día 3 de diciembre de 1901 ante el notario Rafael Pérez Santa Marina. Hoy en día afronta un reto clave para su futuro: la nueva concesión de transporte urbano coruñesa, que está pendiente de salir a concurso público.

Su director, Ignacio Prada, explicó hace unas semanas a El Ideal Gallego su visión sobre la licitación del concurso público. “Tenemos una trascendencia histórica y un conocimiento histórico de lo que es el servicio, y de lo que es el crecimiento de la ciudad y de adaptarse a las necesidades. Esa es la ventaja que tenemos y es la que esperemos que se valore”, destacó.

Eso sí, avisó de que “en los últimos años” se han tenido que poner “muchos refuerzos”. “Estamos permanentemente controlando cuáles están más llenos o cuáles necesitan algún tipo de refuerzo en horas punta para evitar que vayan llenos y que nadie se quede en la parada, que es lo más importante”, aseguró.

Como gesto simbólico, la empresa realizó un cambio de identidad: estrenó nueva identidad corporativa y modificó su denominación, que ha pasado a ser Tranvías (frente a Compañía de Tranvías de La Coruña). El director de la empresa indicó que esto se realiza “de cara a la nueva etapa”, en referencia a la nueva concesión. “Es necesario renovar un poco la imagen para que se sepa que nos estamos preparando para esta nueva etapa que se avecina, de un transporte público para los nuevos tiempos”, afirmó.