Renfe 'doblará' algunas rutas de tren entre A Coruña y Vigo el día del eclipse

Estación de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha preparado un dispositivo especial ante los desplazamientos extraordinarios previstos por el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, que incluye refuerzos ferroviarios y medidas especiales en carreteras, así como en transporte marítimo, además de advertencias en el uso de drones.

Renfe reforzará los servicios de Media Distancia y Cercanías, especialmente en los corredores del norte de España, para facilitar los desplazamientos hacia las zonas con mejores condiciones de observación y el regreso posterior de los viajeros, según ha informado el Ministerio en una nota de prensa este viernes.

Los refuerzos tendrán especial incidencia en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y el norte de Castilla y León.

También tendrán lugar en el eje atlántico, en algunos servicios de Media Distancia entre Vigo Urzaiz y A Coruña circularán en doble composición, lo que supondrá 1.400 plazas adicionales, y la estación de A Coruña contará con más personal.

También se reforzarán con trenes en doble composición las conexiones Alcázar de San Juan-Albacete-València, Barcelona-València, València-Alicante-Murcia-Cartagena y València-Xàtiva-Alcoi.

Entre el 7 y el 16 de agosto, periodo en el que se espera que se concentren buena parte de los desplazamientos, Renfe ofrecerá además más de un millón de plazas en 3.038 trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity.

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En Cercanías se reforzarán los servicios en los núcleos donde se prevea una mayor afluencia antes y después del eclipse.

Así, la estación de Chamartín contará con un tren de reserva para la línea C8b con destino a la sierra de Madrid, mientras que Rodalies de Catalunya aumentará el personal de atención en las estaciones más concurridas.

También se incrementará el personal operativo, de información y vigilancia en estaciones de Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León.

Iluminación en la red de carreteras y reducir el riesgo de atasco por obras

La Dirección General de Carreteras, en colaboración con la DGT, prevé activar preventivamente la iluminación de la Red de Carreteras del Estado, especialmente durante los minutos de máximo oscurecimiento y en condiciones de atardecer.

Asimismo, tratará de minimizar las afectaciones al tráfico provocadas por obras activas para reducir el riesgo de atascos y bloqueos.

La franja de totalidad del eclipse atravesará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma de Mallorca.

En el ámbito marítimo, Marina Mercante ha emitido recomendaciones ante la concentración prevista de embarcaciones en las zonas desde las que podrá observarse el eclipse total.

Entre ellas figuran extremar las precauciones ante la presencia de otras embarcaciones, mantener la escucha en el canal 16 de VHF y respetar el número máximo de personas autorizado a bordo.

Salvamento Marítimo desplegará un plan específico para el 12 de agosto que incluye el seguimiento y regulación del tráfico marítimo mediante sistemas satelitales y aéreos, avisos de seguridad y coordinación con las autoridades portuarias, Protección Civil y la Guardia Civil.

Sin refuerzo de vuelos y advertencia sobre los drones

Transportes no ha previsto un incremento de la capacidad aérea, al considerar que el avión no tendrá un papel determinante en los desplazamientos relacionados con el eclipse.

Aena sí desplegará un dispositivo especial en las terminales y accesos de los aeropuertos y activará la iluminación de aproximación durante el fenómeno.

Por último, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha recordado las restricciones para el uso de drones y que está prohibido volarlos sobre aglomeraciones de personas, una precaución "especialmente relevante" ante las condiciones de baja visibilidad y los cambios de iluminación que provocará el eclipse.