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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 7 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
07/08/2026 03:30
Los miembros de Crowded, en una imagen promocional
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Este viernes, 7 de agosto, el Festival Noroeste Estrella Galicia traslada su escenario a la playa de Riazor, con el inicio de las jornadas grandes del evento. Así, a las 20.00 horas abrirán la jornada Crowded, seguidos a las 21.30 por Bala, a las 22.30 por Sprints y a las 00.30 por Rusowsky.

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El álbum de las Fiestas de María Pita

Colorado fue uno de los grupos encargados de abrir los conciertos del festivalVer más imágenes

Además, dentro de la programación infantil de Noroestiño, en los jardines de Méndez Núñez estará desde las 18.00 horas Magín Blanco, con un espectáculo participativo que invita a los más pequeños a acercarse al proceso creativo y jugar con los elementos que componen la canción. Mientras, en O Portiño pinchará DJMIL desde las 16.00 horas.

En los jardines de Méndez Núñez continúan también Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00) y la Feria del Libro (11.00 a 14.00 y 17.30 a 21.30), mientras que el Certamen de Habaneras viaja a la plaza de María Pita a partir de las 19.30 horas con el Orfeón Herculino, Coral Lembranzas de Santa Cruz, Polifónica Coruñesa Canticorum y Tuna de Veteranos.

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