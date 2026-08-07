¿Qué hacer hoy, 7 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Los miembros de Crowded, en una imagen promocional Cedida

Este viernes, 7 de agosto, el Festival Noroeste Estrella Galicia traslada su escenario a la playa de Riazor, con el inicio de las jornadas grandes del evento. Así, a las 20.00 horas abrirán la jornada Crowded, seguidos a las 21.30 por Bala, a las 22.30 por Sprints y a las 00.30 por Rusowsky.

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Además, dentro de la programación infantil de Noroestiño, en los jardines de Méndez Núñez estará desde las 18.00 horas Magín Blanco, con un espectáculo participativo que invita a los más pequeños a acercarse al proceso creativo y jugar con los elementos que componen la canción. Mientras, en O Portiño pinchará DJMIL desde las 16.00 horas.

En los jardines de Méndez Núñez continúan también Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00) y la Feria del Libro (11.00 a 14.00 y 17.30 a 21.30), mientras que el Certamen de Habaneras viaja a la plaza de María Pita a partir de las 19.30 horas con el Orfeón Herculino, Coral Lembranzas de Santa Cruz, Polifónica Coruñesa Canticorum y Tuna de Veteranos.