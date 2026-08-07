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A Coruña

Primer pronóstico oficial para el eclipse en A Coruña: la niebla amenaza la visibilidad

La probabilidad de que el cielo esté cubierto el 12 de agosto es de un "60 o 70 por ciento", asegura la Aemet

Lara Fernández
Lara Fernández
07/08/2026 13:24
El sol iluminando la Torre de Hércules en pleno ‘ensayo’ del eclipse del próximo mes de agosto
El sol iluminando la Torre de Hércules en pleno ‘ensayo’ del eclipse del próximo mes de agosto
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Todas las miradas estarán puestas en el cielo el próximo 12 de agosto. A Coruña es un sitio privilegiado para ver el eclipse total de Sol y prueba de ello es la altísima ocupación hotelera que experimentarán los hoteles. Solo queda un factor para determinar si el próximo miércoles se tratará de una fecha histórica o no en la ciudad: el tiempo. 

Según la Aemet, las nubes aparecen en A Coruña cada cuatro años el 12 de agosto. De ocurrir en 2026, se perdería gran parte del espectáculo. Pero este viernes la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido el primer informe de la predicción especial de cara al 12 de agosto. Y los coruñeses parece que no podrán tener claro si la visibilidad se verá afectada o no por las nubes hasta ese mismo momento. 

El delegado y responsable territorial de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, asegura, tras analizar el primer informe de la agencia, que A Coruña está amenazada por la presencia de la niebla: "Hay una probabilidad de entre el 60 y el 70 por ciento de que el cielo esté cubierto". 

Infante, no obstante, llama a la calma, y es que la "fiabilidad no será muy alta hasta el lunes o martes. Incluso creo que no lo vamos a saber hasta el propio momento del eclipse". La probabilidad de niebla en A Coruña es menor que en la costa de Lugo, "donde supera el 70 por ciento". La primera predicción oficial, de esta forma, deja a los coruñeses con más dudas que certezas, pero, tal y como recuerda Infante, "todavía faltan cinco días". 

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