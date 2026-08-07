O Castrillón presenta el cartel de sus fiestas 2026 que comienzan el miércoles 19 de agosto 

Su tradicional Concurso de Tortilla, en una edición anterior Archivo El Ideal Gallego

La Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto 'IAR' presentó el cartel de sus fiestas 2026 que se realizarán del 19 al 21 de agosto, en la plaza de Pablo Iglesias, con una diversidad de actos para todos los públicos que comenzará con Cántigas da terra y el pregón, que estará a cargo del Concejal y vecino del barrio D. Francisco Jorquera.

El miércoles 19 se inicia la jornada festiva a las 20.00 horas con la actuación de la coral Cantigas da terra, seguida de la lectura del pregón a cargo de D. Francisco Jorquera y a partir de las 22.00 horas, el concierto del grupo Clandestinos.

Cartel de las Fiestas Castrillón Urbanización Soto 2026 Cedida

El jueves 20 de agosto, a partir de las 10.30 de la mañana, será la fiesta Fiesta Infantil con Hinchables e intercambio de libros infantiles, juveniles y de adultos. A las 13.00 horas, llega la Fiesta de Espuma para sumar más diversión.

Por la tarde, a las 18.30 horas llega el evento más esperado de las fiestas: la XVII Edición del Concurso de Tortillas y a las 22.00 horas, el concierto estelar, a cargo del Ayuntamiento, “Festival rock&roll stars' con Javier Andreu (La Frontera), Javier Ojeda (Danza Invisible) y Manuel España (La Guardia).

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El viernes 21 a partir de las 11.00 de la mañana habrá un obradoiro de marcapáginas y continúa el intercambio de libros infantiles, jueveniles y adultos.

Cascarillarte presenta a las 12.00 horas una actuación de la Clown Natalia Outeiro 'Pajarito' con su espectáculo 'A Estrada'.

Más tarde, a partir de las 18.30, habrá juegos y deportes tradicionales con la colaboración del Museo Etnolúdico de Galicia "MELGA" y para cerrar estos tres días de fiesta, a las 22.00 será la gran verbena con la orquesta 'Miramar'.