Melendi lo vuelve hacer: suma una tercera fecha en A Coruña este 2026

Melendi, en un concierto en el Coliseum Archivo El Ideal Gallego

Melendi lo vuelve a hacer. En noviembre de 2023 se convirtió en el primer artista en hacer un triplete en el Coliseum. Tres años después, en el 35 aniversario del recinto, el artista asturiano repetirá su hazaña.

Hace unos meses anunció su nueva gira, 'Pop rock tour', para presentar nuevo trabajo discográfico. Como no podía ser de otra manera, había una fecha en A Coruña: el 14 de noviembre. En un abrir y cerrar de ojos volaron las entradas y tuvo que anunciar una segunda fecha: el 13 de noviembre.

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Ante el éxito de esta nueva remesa, Melendi suma una tercera fecha: el 12 de noviembre, repitiendo así la hazaña del triplete que ningún otro artista o grupo ha podido lograr hasta la fecha en el multiusos herculino.

Las entradas para esta nueva cita con la historia musical de A Coruña ya están a la venta a través de la web del artista y de la plataforma online de Ataquilla.