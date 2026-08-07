Los superhéroes ya vuelven a conquistar A Coruña

Superman en Alfonso Molina Germán Barreiros

Una de las imágenes que los coruñeses esperan durante todo el año -sobre todo los más pequeños- es la de sus ídolos de cómics y televisión tomando las calles de A Coruña. Con el Viñetas desde o Atlántico a las puertas, este viernes los superhéroes ya han empezado a aterrizas en la ciudad.

Empezando por el que tradicionalmente da la bienvenida a los que llegan desde el área metropolitana u otros ayuntamientos: Superman. Los conductores que esta mañana pasaban por Alfonso Molina pudieron disfrutar ya de la figura del superhéroe de azul y rojo sobrevolando la avenida. Junto a él vuelven los tradicionales Mortadelo y Filemón, Batman y, este año, también figuras de los Simpson, grandes protagonistas de una de las exposiciones del Viñetas desde o Atlántico.

El superhéroe da la bienvenida a los que llegan a la ciudad Germán Barreiros

Además, el festival coruñés será el que abra la gira española de 'The Gundam Base Rolling Pop-up Tour'. Se trata de un espacio protagonizado por un camión tematizado con la imagen de Gundam que, una vez desplegado, se transforma en un área expositiva y comercial de más de 100 metros cuadrados que recrea la experiencia de Gundam Base y que estará en la ciudad durante la semana del Viñetas, del 10 al 16 de agosto.

Robot Gundam Cedida

Las personas que visiten el espacio podrán participar en actividades gratuitas, iniciarse en el montaje de Gunpla y fotografiarse junto a un espectacular robot, el RX-78-2 Gundam de tres metros de altura, el que sin duda será una de los grandes iconos de este espacio. La marca japonesa Bandai acude como un expositor dentro del programa de Calle BD y tendrá en este camión también a la venta diferentes productos de la franquicia Gundam.

El mundo de los Gundam y los modelos de montaje Gunpla se convirtió en las últimas décadas en un fenómeno cultural con sobrada implantación en Japón que traspasó fronteras y llegó a crear comunidades de seguidores en Estados Unidos, México y varios países europeos. En su país de origen, estos robots protagonizan desde hace años eventos temáticos multitudinarios.

Esta incorporación al Viñetas ocupará el área ubicado delante de Palexco, siendo un nuevo elemento de la que se consolida como zona de especial atractivo para público familiar, al situarse junto a las exposiciones Jacobo F.S., 'De Archimboldo la Marcopola' y 'Un paseo por Springfield. Los Simpsons' en la colección de Raúl García.

La presencia en A Coruña de la gira de los Gundam sitúa al festival Viñetas desde el Atlántico en una ruta en la que estarán otros grandes eventos vinculados al cómic como el Cómic-Con de Málaga o el Manga Barcelona.