Los museos científicos de A Coruña ajustan su horario el día del eclipse 

La Casa de las Ciencias Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento ultima los preparativos de cara a la jornada del miércoles 12 de agosto, en la que la ciudad asistirá a un eclipse solar cuya fase de totalidad se vivirá entre la tarde y la noche. En este sentido, y atendiendo a la previsión de que millares de personas salgan a las calles de la ciudad para contemplar el fenómeno, los servicios municipales ajustarán el horario de diversas instalaciones como los tres Museos Científicos Coruñeses (Aquarium Finisterrae, Casa das Ciencias y Domus), que el miércoles cerrarán sus puertas a las 18.00 horas —dos antes del habitual en la temporada de verano, cuándo los tres recintos cierran a las 20.00—.

A este respeto, el próximo día 12 está previsto que se autoricen los últimos accesos al Aquarium a las 17.00 horas, y a las 17.30 horas en la Casa das Ciencias y la Domus. El cierre de las tres instalaciones será, hora y media antes de que comience el eclipse.

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El eclipse no será visible desde la Casa das Ciencias por su ubicación en el parque de Santa Margarita, arrodeada de árboles y edificios. Sí será posible verlo desde el aparcamiento exterior del Aquarium Finisterrae y, ya cerca de la Domus, en el entorno de las Lagunas, en el paseo.

Tal y como subrayó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, “A Coruña terá o privilexio de formar parte das cidades europeas mellor posicionadas para vivir un evento tan singular, que está a atraer a persoas de moitas partes do mundo e que, tanto en termos de divulgación científica como de impacto socioeconómico, será moi positivo”.

Castro recordó que el Ayuntamiento viene trabajando a destajo en los últimos meses para incentivar la visualización del eclipse desde puntos de cercanías en los barrios de la ciudad, ya definidos y abiertos a la ciudadanía a través de un mapa interactivo disponible en la web municipal.